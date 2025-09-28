21 perce
Nemzetközi elismeréssel zárta a szezont az alsóörsi Fogas Bisztró
Alsóörsön a nyár végén a Fogas Bisztró különleges mérföldkőhöz érkezett. A Gault&Millau elismerésével a bisztró szakmai és vendégszeretetben elért színvonalát ismerik el.
A csapat izgatottan ünnepelte a szezon végét, miközben a vendégek visszajelzései és a Gault&Millau szakmai elismerés együtt tették emlékezetessé az utolsó napokat – írja a Fogas Bisztró Facebook-oldalán.
Gault&Millau POP kategória
Előző cikkünkben írtuk, hogy a Gault&Millau több mint 50 éve működő francia gasztrokalauz, amely nemzetközileg elismert szakmai mércének számít a vendéglátásban. Csak olyan éttermek, bisztrók és bárok kerülhetnek be, amelyeket független, anonim ellenőrök kiváló minőségűnek ítélnek meg. A POP kategória különösen a hangulatos, szerethető és kiemelkedő minőséget kínáló bisztrókat gyűjti össze.
A Fogas Bisztró bekerülése ebbe a kategóriába a hely szakmai elismertségét jelzi és megerősíti a helyi vendéglátásban betöltött szerepét, a csapat lelkesedése és elhivatottsága nélkül nem valósulhatott volna meg ez az eredmény. A helyi közönség támogatása, visszajelzései és az ismétlődő vendégek inspirálják a csapatot, hogy napról napra a lehető legjobbat nyújtsák, így a minőségi vendéglátás náluk alapelvárás.
A nyári hónapokban a bisztró Alsóörs strandján várta a látogatókat, és a szezon végére elnyert szakmai elismerés különleges zárása lett a nyárnak. A Gault&Millau POP kategória pedig egyfajta garancia arra, hogy a hely hangulata és minősége továbbra is kiemelkedő marad.
