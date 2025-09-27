Így teljesítettek az éttermek a Gault&Millau idei ranglistáján

Többéves kihagyás után újra elérhető Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, amely 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket. A kiadvány értékelői mintegy 70 szempont szerint vizsgálták az étkezési élményt, figyelembe véve az ételeken túl a szolgáltatást, a vendégek hangulatát, az ajánlásokat, a borlapot, a miliőt, a berendezést, a kényelmet és a tisztaságot – írja a Portfolio.

A Gault&Millau 2025-ös listája a legjobb hazai éttermeket mutatja be, szakácssapkás elismerésekkel.

Forrás: infostart.hu

Gault&Millau: a legjobbra értékelt éttermek és díjazott séf

Az ellenőrök inkognitóban látogatták az éttermeket, és 1–20 pontig értékelték azokat. A Toques, azaz szakácssapkák 1–5 között jelzik a kiemelkedő eredményeket, a maximális 5 a tökéletességet mutatja. A Portfolio tájékoztatása szerint az év séfje díjat Szulló Szabina (Strand/Stand 25) kapta, a Gault&Millau hivatalos honlapja pedig részletesen bemutatja az éttermeket.

4 szakácssapkával jutalmazott éttermek

Babel Budapest – 17/20 pont

Platán Gourmet Étterem – 17,5/20 pont

Rumour by Rácz Jenő – 17/20 pont

Salt – 17/20 pont

Stand – 18/20 pont

Veszprém vármegye legjobb éttermei a Gault&Millau szerint

A Gault&Millau hivatalos honlapja alapján a vármegye legjobbra értékelt éttermei 2025-ben:

Bistro Sparhelt – 14,5/20 pont

Csopaki Resti by Laurel – 14,5/20 pont

Petrányi Borterasz – 14,5/20 pont

Villa Kabala – 14,5/20 pont

Ezek az éttermek a helyi gasztronómiai kínálat kiemelkedő példái, a kiadvány értékelői az ételek mellett a szolgáltatást, a borlapot és a vendéglátás minőségét is figyelembe vették.