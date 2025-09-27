49 perce
Így teljesítettek az éttermek a Gault&Millau idei ranglistáján
Hétfőn átadták a legfrissebb gasztronómiai elismeréseket Magyarországon. A Gault&Millau idei listája kiemeli a vármegyei éttermek teljesítményét is.
Többéves kihagyás után újra elérhető Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, amely 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket. A kiadvány értékelői mintegy 70 szempont szerint vizsgálták az étkezési élményt, figyelembe véve az ételeken túl a szolgáltatást, a vendégek hangulatát, az ajánlásokat, a borlapot, a miliőt, a berendezést, a kényelmet és a tisztaságot – írja a Portfolio.
Gault&Millau: a legjobbra értékelt éttermek és díjazott séf
Az ellenőrök inkognitóban látogatták az éttermeket, és 1–20 pontig értékelték azokat. A Toques, azaz szakácssapkák 1–5 között jelzik a kiemelkedő eredményeket, a maximális 5 a tökéletességet mutatja. A Portfolio tájékoztatása szerint az év séfje díjat Szulló Szabina (Strand/Stand 25) kapta, a Gault&Millau hivatalos honlapja pedig részletesen bemutatja az éttermeket.
4 szakácssapkával jutalmazott éttermek
- Babel Budapest – 17/20 pont
- Platán Gourmet Étterem – 17,5/20 pont
- Rumour by Rácz Jenő – 17/20 pont
- Salt – 17/20 pont
- Stand – 18/20 pont
Veszprém vármegye legjobb éttermei a Gault&Millau szerint
A Gault&Millau hivatalos honlapja alapján a vármegye legjobbra értékelt éttermei 2025-ben:
- Bistro Sparhelt – 14,5/20 pont
- Csopaki Resti by Laurel – 14,5/20 pont
- Petrányi Borterasz – 14,5/20 pont
- Villa Kabala – 14,5/20 pont
Ezek az éttermek a helyi gasztronómiai kínálat kiemelkedő példái, a kiadvány értékelői az ételek mellett a szolgáltatást, a borlapot és a vendéglátás minőségét is figyelembe vették.
