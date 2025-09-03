szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gazdaság

1 órája

Drágul a gázolaj: csütörtöktől újabb emelés jön

Címkék#Holtankoljak#dízelautós#gázolaj ár#árak

Csütörtöktől ismét emelkedik a gázolaj ára, ezúttal bruttó 2 forinttal drágul a nagykereskedelmi ár. A benzin ára nem változik, marad a korábbi szinten.

Bár a benzinárat nem érinti a friss árváltozás, a gázolajjal közlekedőknek ismét mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. A drágulás hátterében nem részletezett piaci folyamatok állnak, a módosítás a hazai kutakon péntektől lesz érzékelhető – írja a holtankoljak.hu

Csütörtöktől ismét emelkedik a gázolaj ára
Csütörtöktől ismét emelkedik a gázolaj ára
Forrás:  Shutterstock

Drágul a gázolaj, így alakul az átlagár

A legfrissebb bejelentés szerint 2025. szeptember 4-től bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin esetében nem történik változás, az továbbra is 591 forintba kerül literenként. A gázolaj jelenleg 594 forintos átlagáron tankolható (2025. szeptember 3-i adat), így az újabb módosítással akár 596 forint fölé is kúszhat a kútár, bár az átlagárakat sok esetben az egyes töltőállomások árai is befolyásolják. Az utóbbi hetek áralakulása alapján úgy tűnik, hogy a dízelárak fokozatosan távolodnak a benzinétől, ami érzékenyen érinti a dízelautósokat és a fuvarozókat is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu