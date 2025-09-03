Drágul a gázolaj: csütörtöktől újabb emelés jön

Bár a benzinárat nem érinti a friss árváltozás, a gázolajjal közlekedőknek ismét mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. A drágulás hátterében nem részletezett piaci folyamatok állnak, a módosítás a hazai kutakon péntektől lesz érzékelhető – írja a holtankoljak.hu

Csütörtöktől ismét emelkedik a gázolaj ára

Forrás: Shutterstock

Drágul a gázolaj, így alakul az átlagár

A legfrissebb bejelentés szerint 2025. szeptember 4-től bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin esetében nem történik változás, az továbbra is 591 forintba kerül literenként. A gázolaj jelenleg 594 forintos átlagáron tankolható (2025. szeptember 3-i adat), így az újabb módosítással akár 596 forint fölé is kúszhat a kútár, bár az átlagárakat sok esetben az egyes töltőállomások árai is befolyásolják. Az utóbbi hetek áralakulása alapján úgy tűnik, hogy a dízelárak fokozatosan távolodnak a benzinétől, ami érzékenyen érinti a dízelautósokat és a fuvarozókat is.