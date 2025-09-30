1 órája
Ingyenes geotúra Felsőörsön a földtudományi nap alkalmából
Október elején Felsőörsre várják az érdeklődőket egy különleges eseményre. A résztvevők a program során megismerhetik a környék földtani örökségét, a geotúra során pedig a nemzetközi jelentőségű geológiai alapszelvényt is megtekinthetik.
A geotúra során a táj természeti és kulturális szépségei októberben különleges élményt kínálnak az érdeklődőknek a földtudományi nap alkalmából – írja a geopark.hu
Geotúra Felsőörs környékén
A geotúra résztvevői bejárhatják Felsőörs legfontosabb geohelyszíneit, köztük egy nemzetközi jelentőségű földtani alapszelvényt. A túra során szó esik a felszín alatti vizekről, a régészeti és kultúrtörténeti értékekről, valamint az épített örökségről. A túra hossza 10 km, a menet várhatóan 5 órát vesz igénybe, nehézsége könnyű, lassú haladással és gyakori megállásokkal.
A Forrás-hegyi természetvédelmi terület
Megújult Forrás-hegyi terület különleges földtani értékeket mutat be, így a résztvevők betekintést nyerhetnek a Bakony–Balaton Geopark geológiai sokszínűségébe.
Geotúra-vezetők
- Futó János geológus, a geopark geotúra-vezetői képzések vezető előadója
- Korbély Barnabás, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság geopark csoportvezetője
- Lipovszky Ádám, a Bakony–Balaton UNESCO Geopark hivatalos partnere
Programinformációk
Érdemes tömegközlekedéssel érkezni: Veszprémből 9:32-kor indul a busz, 17 perc alatt Felsőörsre ér. Autóval érkezőknek a parkolóhely elfoglalására kell időt szánni.
Szükséges felszerelés: zárt, kirándulásra alkalmas túracipő, időjárásnak megfelelő ruházat, innivaló, ennivaló, javasolt fényképezőgép és messzelátó.
A találkozási hely a prépostsági templom előtt van Felsőörsön, a geotúra október 4-én, szombaton 10:00 órakor kezdődik. Előzetes regisztráció szükséges a Google űrlapon legkésőbb október 3-ig, péntek 18:00 óráig. A program ingyenes, a részvétel saját felelősségre történik.
