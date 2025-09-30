szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Ingyenes geotúra Felsőörsön a földtudományi nap alkalmából

Címkék#Veszprém#Bakony – Balaton UNESCO Geopark#geopark geotúra#programinformáció#Felsőörs

Október elején Felsőörsre várják az érdeklődőket egy különleges eseményre. A résztvevők a program során megismerhetik a környék földtani örökségét, a geotúra során pedig a nemzetközi jelentőségű geológiai alapszelvényt is megtekinthetik.

Balogh Rebeka

A geotúra során a táj természeti és kulturális szépségei októberben különleges élményt kínálnak az érdeklődőknek a földtudományi nap alkalmából – írja a geopark.hu

Forrás: geopark.hu

Geotúra Felsőörs környékén

A geotúra résztvevői bejárhatják Felsőörs legfontosabb geohelyszíneit, köztük egy nemzetközi jelentőségű földtani alapszelvényt. A túra során szó esik a felszín alatti vizekről, a régészeti és kultúrtörténeti értékekről, valamint az épített örökségről. A túra hossza 10 km, a menet várhatóan 5 órát vesz igénybe, nehézsége könnyű, lassú haladással és gyakori megállásokkal.

A Forrás-hegyi természetvédelmi terület

Megújult Forrás-hegyi terület különleges földtani értékeket mutat be, így a résztvevők betekintést nyerhetnek a Bakony–Balaton Geopark geológiai sokszínűségébe.

Forrás: geopark.hu

Geotúra-vezetők

  • Futó János geológus, a geopark geotúra-vezetői képzések vezető előadója
  • Korbély Barnabás, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság geopark csoportvezetője
  • Lipovszky Ádám, a Bakony–Balaton UNESCO Geopark hivatalos partnere

Programinformációk

Érdemes tömegközlekedéssel érkezni: Veszprémből 9:32-kor indul a busz, 17 perc alatt Felsőörsre ér. Autóval érkezőknek a parkolóhely elfoglalására kell időt szánni. 

Szükséges felszerelés: zárt, kirándulásra alkalmas túracipő, időjárásnak megfelelő ruházat, innivaló, ennivaló, javasolt fényképezőgép és messzelátó.

A találkozási hely a prépostsági templom előtt van Felsőörsön, a geotúra október 4-én, szombaton 10:00 órakor kezdődik. Előzetes regisztráció szükséges a Google űrlapon legkésőbb október 3-ig, péntek 18:00 óráig. A program ingyenes, a részvétel saját felelősségre történik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu