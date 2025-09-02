szeptember 2., kedd

A vadőr tehénhangot utánzott, a gímszarvasbika az életével fizetett

Kiszlinger Dániel különleges vadászélményben részesült a Szentgáli Vadásztársaság területén. A gímszarvasbika elejtése a szarvasbőgés időszakának egyik legemlékezetesebb pillanata volt.

Különleges élményben volt része Kiszlinger Dánielnek, aki a Szentgáli Földtulajdonosok és Földhasználók Vadásztársasága területén ejtett el egy vadat Kovács Fáber Gábor vadőr kíséretében. A gímszarvasbika elejtése nemcsak vadászati siker volt, hanem a szarvasbőgés időszakának egyik legemlékezetesebb pillanata is.

A gímszarvasbika elejtése felejthetetlen élmény volt a szarvasbőgés idején Szentgálon. Fotó : NIMRÓD Vadászújság
A gímszarvasbika elejtése felejthetetlen élmény volt a szarvasbőgés idején Szentgálon. 
Fotó: Nimród Vadászújság

A gímszarvasbika azonnal lerogyott

Az elejtő a Nimród Vadászújságnak mesélte el a történteket: hajnalban már messziről hallani lehetett a szarvasbőgést, ezért elindultak a hang irányába. „A placcon több bika is mozgott, de mi erre a vadra szegeztük tekintetünket. Elálltunk a bokorban, majd tíz perc várakozás után a bika a tarvad után indult, szerencsés irányba. Amint kilépett, a vadőr tehénhangot utánzott, a bika megállt, és akkor adtam le a lövést” – idézte fel a vadász. 

A körülbelül 80 méterről leadott lövés célba talált: a bika azonnal lerogyott. Kiszlinger Dániel szerint a siker kulcsa a vadőr rutinja és a kedvező körülmények voltak.

A szentgáli vadászterület évről évre bővelkedik hasonló pillanatokban, hiszen a szarvasbőgés idején a természet különleges hang- és látványvilága teszi felejthetetlenné a vadászatot. Ez az elejtés azonban mindenképpen kiemelkedik közülük, hiszen a vad és az ember találkozásának ritka harmóniáját példázza. 

 

