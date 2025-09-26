szeptember 26., péntek

Diétaőrület

31 perce

Meglepő igazság a tejről és a gluténról – Nem kell mindenkinek lemondania róluk!

Az utóbbi időben átokszó lett a glutén, a tej és s cukor, és akkor is megvonjuk magunktól, ha erre az egészségi állapotunk nem kényszerít bennünket. Pedig a glutén, tej, cukor önmagában nem ellenségünk. Mondjuk, miért!

Medve Zoltán

 Nincs olyan egyetlen „bűnös” alapanyag, amely mindenkinél automatikusan gyulladást váltana ki. A legtöbb embernek nem kell feltétlenül kiiktatnia sem a glutént, sem a tejtermékeket. A hozzáadott cukrok visszafogása viszont – főleg italokban – valóban hasznos lépés lehet. A lényeg nem az egyes ételek démonizálásán van, hanem az étrend egészének minőségén, és azon, hogy tudatosan figyeljük a testünk jelzéseit.

Glutén, tej, cukor: nem mindenkinek ártalmas
Glutén, tej, cukor: nem mindenkinek ártalmas, felesleges kerülni őket
Illusztráció: Medve Zoltán


Mit is jelent a „gyulladás” a mindennapokban?

Ha megsérülünk, vagy elkapunk valami fertőzést, a testünk reagál – ez az akut gyulladás, a szervezet természetes védekezése. A köztudatban azonban leginkább a hosszan fennálló, alacsony szintű, úgynevezett krónikus gyulladás vált ijesztő fogalommá. Ezt laborértékekkel – például hs-CRP vagy IL-6 – lehet mérni, és valóban: az étrend is befolyásolhatja ezeket. Ugyanakkor a hatás nem fekete-fehér, és sok más tényező is közrejátszik, mint a stressz, az alvás minősége, a testsúly vagy a fizikai aktivitás. 

Glutén: baj, vagy csak rossz hírnév?

Nem mindenkinek probléma. Aki cöliákiás, annál a glutén valóban autoimmun reakciót vált ki – ilyenkor a gluténmentes étrend nem divat, hanem gyógykezelés. Viszont nem mindenki lisztérzékeny, akinek puffad a hasa tésztaevés után.
Létezik úgynevezett nem cöliákiás glutén- vagy búzaérzékenység is, de ennek diagnosztikája bonyolultabb, nincsenek egyértelmű laborleletek. Gyakran az IBS (irritábilis bél szindróma) áll a háttérben, és nem is a glutén, hanem a búzában lévő FODMAP-ok (fermentálható szénhidrátok) okozzák a panaszokat.
Ha gluténnal kapcsolatos tüneteid vannak, ne vond ki az étrendedből egyedül. Először fontos kizárni a cöliákiát – mégpedig akkor, amikor még fogyasztasz glutént. Ezután dietetikus segíthet egy ellenőrzött kizárás-visszaterhelés folyamatban, hogy biztosan tudd, mi a valódi kiváltó ok. 

Tej: laktóz vagy tejfehérje? Nem mindegy

A tej körüli zűrzavar gyakori. A laktózintolerancia például nem gyulladásos állapot, hanem enzimhiányból adódik – kellemetlen lehet, de másképp kezelendő. Ezzel szemben a tejfehérje-allergia valóban immunreakció, ilyenkor tényleg teljes kizárás szükséges.
A legtöbb embernél azonban a tejtermékek – különösen az erjesztettek, mint a joghurt vagy a kefir – semlegesek vagy enyhén kedvezőek a gyulladásos markerek szempontjából. Ha puffadást vagy egyéb panaszokat tapasztalsz tejtermékek fogyasztása után, érdemes utánajárni. Nem biztos, hogy allergiád van – lehet, hogy egy érlelt sajt vagy laktózmentes joghurt már nem okoz problémát.

Cukor: mindig az ördög?

Nem maga a cukor a fő probléma, hanem a mennyiség és a forma. A hozzáadott cukrok, főleg a cukrozott italok hosszú távon valóban kedvezőtlenül hathatnak az anyagcserére, és emelhetik a gyulladásos markereket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden édesség automatikusan ártalmas.
A hangsúly a mértéken van. A gyümölcs nem ellenség, és egy kis sütemény sem ördögtől való – de a cukros üdítők rendszeres fogyasztása tényleg problémás lehet.

Mi az, ami valóban működik? 

Ha egyetlen dolgot kellene kiemelni, az a teljes étrendmintázat lenne. A legtöbb kutatás szerint a mediterrán típusú étkezés – sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabona, hüvelyesek, hal, olívaolaj, olajos magvak – mérsékelten kedvezően hat a gyulladásos folyamatokra. Nem csodadiéta, és nem is működik egyformán mindenkinek, de jó alapot ad, és hosszú távon fenntartható.

Mikor kell tényleg kizárni valamit? 

  1.  Vörös zászlók: Ha véres székleted van, lázad, éjszakai fájdalmad, vagy hirtelen, megmagyarázhatatlan fogyásod jelentkezik, elsőként orvosi vizsgálat szükséges. Ne kezdj el saját szakálladra diétázni.
  2. Glutén: Gyanú esetén először szerológiai vizsgálat szükséges (akkor, amikor még glutént eszel), felnőttként általában vékonybél-biopszia is indokolt. Pozitív lelet esetén életre szóló gluténmentes étrend jön.
  3. Tej: Allergiagyanú esetén allergológiai kivizsgálás szükséges. Laktózintolerancia gyanújakor kilégzésteszt vagy próbaétkezés javasolt. Próbáld megtalálni, mit és mennyit tolerál jól a szervezeted.
  4. Cukor: Itt nincs szükség „allergiapróbára” – a cél az általános bevitel csökkentése, különösen folyékony formában.

Mit tehetsz már holnaptól?

  • Cseréld le a cukros üdítőt vízre vagy cukormentes italokra.
  • Kövesd az egyszerű „tányérszabályt”: fél tányér zöldség, negyed gabona, negyed fehérje.
  • Ha nincs tejallergiád, próbáld ki az erjesztett tejtermékeket, mint a kefir vagy joghurt.
  • Ha gyanúd van egy alapanyagra, vezess étkezési naplót, és próbáld ki időben korlátozottan (4–8 hétig) a kizárást, majd irányított visszaterheléssel figyeld a hatást.
  • Ne kezdj kizárásba orvosi vizsgálat nélkül – különösen glutén esetén ez kockázatos lehet.

Mítosz vs. tény – amit érdemes tisztázni

Mítosz: A glutén mindenkinek gyulladást okoz.
Tény: Cöliákiában igen, de a legtöbb embernél ez nem igazolt. IBS-ben sokszor inkább a FODMAP-ok a fő ok.
Mítosz: A tej gyulladásos, ezért kerülni kell.
Tény: Összességében semleges vagy kissé kedvező hatású is lehet, az egyéni tolerancia számít.
Mítosz: Minden cukor gyulladást okoz.
Tény: A fő probléma a túlzott, rendszeres hozzáadott cukorbevitel, főként italokból.
Nem egy-egy élelmiszer „gyulladásgombja” dönti el az egészségi állapotunkat, hanem az étrendünk, testsúlyunk, alvásunk, mozgásunk és stresszkezelésünk egésze. A széles tiltólisták helyett a bizonyítékalapú, személyre szabott megközelítés segíthet valódi, tartós eredményeket elérni.

 

