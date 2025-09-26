Meglepő igazság a tejről és a gluténról – Nem kell mindenkinek lemondania róluk!

Nincs olyan egyetlen „bűnös” alapanyag, amely mindenkinél automatikusan gyulladást váltana ki. A legtöbb embernek nem kell feltétlenül kiiktatnia sem a glutént, sem a tejtermékeket. A hozzáadott cukrok visszafogása viszont – főleg italokban – valóban hasznos lépés lehet. A lényeg nem az egyes ételek démonizálásán van, hanem az étrend egészének minőségén, és azon, hogy tudatosan figyeljük a testünk jelzéseit.

Glutén, tej, cukor: nem mindenkinek ártalmas, felesleges kerülni őket

Illusztráció: Medve Zoltán



Mit is jelent a „gyulladás” a mindennapokban?

Ha megsérülünk, vagy elkapunk valami fertőzést, a testünk reagál – ez az akut gyulladás, a szervezet természetes védekezése. A köztudatban azonban leginkább a hosszan fennálló, alacsony szintű, úgynevezett krónikus gyulladás vált ijesztő fogalommá. Ezt laborértékekkel – például hs-CRP vagy IL-6 – lehet mérni, és valóban: az étrend is befolyásolhatja ezeket. Ugyanakkor a hatás nem fekete-fehér, és sok más tényező is közrejátszik, mint a stressz, az alvás minősége, a testsúly vagy a fizikai aktivitás.

Glutén: baj, vagy csak rossz hírnév?

Nem mindenkinek probléma. Aki cöliákiás, annál a glutén valóban autoimmun reakciót vált ki – ilyenkor a gluténmentes étrend nem divat, hanem gyógykezelés. Viszont nem mindenki lisztérzékeny, akinek puffad a hasa tésztaevés után.

Létezik úgynevezett nem cöliákiás glutén- vagy búzaérzékenység is, de ennek diagnosztikája bonyolultabb, nincsenek egyértelmű laborleletek. Gyakran az IBS (irritábilis bél szindróma) áll a háttérben, és nem is a glutén, hanem a búzában lévő FODMAP-ok (fermentálható szénhidrátok) okozzák a panaszokat.

Ha gluténnal kapcsolatos tüneteid vannak, ne vond ki az étrendedből egyedül. Először fontos kizárni a cöliákiát – mégpedig akkor, amikor még fogyasztasz glutént. Ezután dietetikus segíthet egy ellenőrzött kizárás-visszaterhelés folyamatban, hogy biztosan tudd, mi a valódi kiváltó ok.

Tej: laktóz vagy tejfehérje? Nem mindegy

A tej körüli zűrzavar gyakori. A laktózintolerancia például nem gyulladásos állapot, hanem enzimhiányból adódik – kellemetlen lehet, de másképp kezelendő. Ezzel szemben a tejfehérje-allergia valóban immunreakció, ilyenkor tényleg teljes kizárás szükséges.

A legtöbb embernél azonban a tejtermékek – különösen az erjesztettek, mint a joghurt vagy a kefir – semlegesek vagy enyhén kedvezőek a gyulladásos markerek szempontjából. Ha puffadást vagy egyéb panaszokat tapasztalsz tejtermékek fogyasztása után, érdemes utánajárni. Nem biztos, hogy allergiád van – lehet, hogy egy érlelt sajt vagy laktózmentes joghurt már nem okoz problémát.