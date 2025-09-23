szeptember 23., kedd

Ezek a babanevek dobták fel a szeptembert – Volt, aki a Tituszt választotta!

Címkék#Veszprémi Csolnoky Ferenc kórház#újszülött#gólyahír

Újabb örömteli hírekkel gazdagodtunk: szeptember közepén több kisbaba is világra jött Veszprém vármegyében. Az anyakönyvi hírek szerint ezúttal is akadnak ritkán hallott keresztnevek.

Veol.hu

Gólyahír: A nyár vége után ismét megtelt a Veszprémi Csolnoky Ferenc kórház újszülöttosztálya. A friss anyakönyvi hírek szerint szeptember 18. és 22. között tizenöt baba született. A nevek között klasszikus magyar választások és különleges keresztnevek is szerepelnek, az édesanyák neveivel együtt.

Gólyahír – szeptember 18. és 22 között született babák
Gólyahír a szeptember 18. és 22 között született babák neveivel
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Gólyahír a szeptember 18. és 22 között született babák és édesanyjuk nevével
 

Szeptember 18.

Frei Arnold – édesanyja: Csere Dorina Nikoletta

Sijer Debóra Mia – édesanyja: Orsós Viktória

Szmilek Noel – édesanyja: Szmilek Ádámné

Tóth Medárd – édesanyja: Bognár Beatrix Virág

Tóth Gábor Bendegúz – édesanyja: Fazekas Borbála Lotti

Szeptember 19.

Széll Leila – édesanyja: Széllné Sánczi Alexandra

Madár Maxim – édesanyja: Hegyvári Brigitta

Stáhl Anna Kiara – édesanyja: Stáhlné Krén Klaudia Roxána

Kenikker Zsombor – édesanyja: Kenikkerné Földi Alexandra

Tárai Olívia – édesanyja: Tárai Tímea

Szeptember 20.

Havasfalvi Anna – édesanyja: Lövész Fanni

Tóth Zsombor – édesanyja: Tóth-Kovács Nikolett

Szeptember 21.

Koloszár Koppány – édesanyja: Koloszár-Kovács Eszter

Chugyik Benett Richárd – édesanyja: Chugyik-Kalincsák Beáta

Szeptember 22.

Pratscher Korina – édesanyja: Pratscher Fanni Dominika

Strenner Titusz Mihály – édesanyja: Strenner Nikolett

Bár ezúttal ikerszülés nem történt, több különleges névválasztás is kiemelkedik. A Bendegúz, Koppány és Titusz ritka, mégis karakteres nevek. A Madár Maxim név a különleges vezetéknév és modern keresztnév párosításával kelt figyelmet, míg a Stáhl Anna Kiara a hagyományos és az újhullámos nevek ötvözeteként emelkedik ki.

Jó egészséget kívánunk minden újszülöttnek és családjuknak!

 

