28 perce
Ezek a babanevek dobták fel a szeptembert – Volt, aki a Tituszt választotta!
Újabb örömteli hírekkel gazdagodtunk: szeptember közepén több kisbaba is világra jött Veszprém vármegyében. Az anyakönyvi hírek szerint ezúttal is akadnak ritkán hallott keresztnevek.
Gólyahír: A nyár vége után ismét megtelt a Veszprémi Csolnoky Ferenc kórház újszülöttosztálya. A friss anyakönyvi hírek szerint szeptember 18. és 22. között tizenöt baba született. A nevek között klasszikus magyar választások és különleges keresztnevek is szerepelnek, az édesanyák neveivel együtt.
Gólyahír a szeptember 18. és 22 között született babák és édesanyjuk nevével
Szeptember 18.
Frei Arnold – édesanyja: Csere Dorina Nikoletta
Sijer Debóra Mia – édesanyja: Orsós Viktória
Szmilek Noel – édesanyja: Szmilek Ádámné
Tóth Medárd – édesanyja: Bognár Beatrix Virág
Tóth Gábor Bendegúz – édesanyja: Fazekas Borbála Lotti
Szeptember 19.
Széll Leila – édesanyja: Széllné Sánczi Alexandra
Madár Maxim – édesanyja: Hegyvári Brigitta
Stáhl Anna Kiara – édesanyja: Stáhlné Krén Klaudia Roxána
Kenikker Zsombor – édesanyja: Kenikkerné Földi Alexandra
Tárai Olívia – édesanyja: Tárai Tímea
Szeptember 20.
Havasfalvi Anna – édesanyja: Lövész Fanni
Tóth Zsombor – édesanyja: Tóth-Kovács Nikolett
Szeptember 21.
Koloszár Koppány – édesanyja: Koloszár-Kovács Eszter
Chugyik Benett Richárd – édesanyja: Chugyik-Kalincsák Beáta
Szeptember 22.
Pratscher Korina – édesanyja: Pratscher Fanni Dominika
Strenner Titusz Mihály – édesanyja: Strenner Nikolett
Bár ezúttal ikerszülés nem történt, több különleges névválasztás is kiemelkedik. A Bendegúz, Koppány és Titusz ritka, mégis karakteres nevek. A Madár Maxim név a különleges vezetéknév és modern keresztnév párosításával kelt figyelmet, míg a Stáhl Anna Kiara a hagyományos és az újhullámos nevek ötvözeteként emelkedik ki.
Jó egészséget kívánunk minden újszülöttnek és családjuknak!