Ezek a babanevek dobták fel a szeptembert – Volt, aki a Tituszt választotta!

Gólyahír: A nyár vége után ismét megtelt a Veszprémi Csolnoky Ferenc kórház újszülöttosztálya. A friss anyakönyvi hírek szerint szeptember 18. és 22. között tizenöt baba született. A nevek között klasszikus magyar választások és különleges keresztnevek is szerepelnek, az édesanyák neveivel együtt.

Gólyahír a szeptember 18. és 22 között született babák neveivel

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szeptember 18. Frei Arnold – édesanyja: Csere Dorina Nikoletta Sijer Debóra Mia – édesanyja: Orsós Viktória Szmilek Noel – édesanyja: Szmilek Ádámné Tóth Medárd – édesanyja: Bognár Beatrix Virág Tóth Gábor Bendegúz – édesanyja: Fazekas Borbála Lotti Szeptember 19. Széll Leila – édesanyja: Széllné Sánczi Alexandra Madár Maxim – édesanyja: Hegyvári Brigitta Stáhl Anna Kiara – édesanyja: Stáhlné Krén Klaudia Roxána Kenikker Zsombor – édesanyja: Kenikkerné Földi Alexandra Tárai Olívia – édesanyja: Tárai Tímea Szeptember 20. Havasfalvi Anna – édesanyja: Lövész Fanni Tóth Zsombor – édesanyja: Tóth-Kovács Nikolett Szeptember 21. Koloszár Koppány – édesanyja: Koloszár-Kovács Eszter Chugyik Benett Richárd – édesanyja: Chugyik-Kalincsák Beáta Szeptember 22. Pratscher Korina – édesanyja: Pratscher Fanni Dominika Strenner Titusz Mihály – édesanyja: Strenner Nikolett

Bár ezúttal ikerszülés nem történt, több különleges névválasztás is kiemelkedik. A Bendegúz, Koppány és Titusz ritka, mégis karakteres nevek. A Madár Maxim név a különleges vezetéknév és modern keresztnév párosításával kelt figyelmet, míg a Stáhl Anna Kiara a hagyományos és az újhullámos nevek ötvözeteként emelkedik ki.

Jó egészséget kívánunk minden újszülöttnek és családjuknak!