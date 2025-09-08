szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Gólyahír

35 perce

Ők a vármegye legújabb lakói: féltucat fiú és egyetlen kislány

Címkék#Csolnoky Ferenc Kórház#csecsemő#gólyahír

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szülészetén sűrű volt az utóbbi pár nap, szeptember 3. és 8. között több újszülött is világra jött.

Veol.hu

Íme az újszülöttek, akiket az ősz beköszönte hozott. A legfrissebb gólyahír.

Itt a legújabb gólyahír, örvendeznek a szülök
Itt a legújabb gólyahír, örvendeznek a szülök 
Fotó: leungchopan / Forrás: Illusztráció/ Shutterstock

Gólyahír: Ők a vármegye legújabb lakói

Szeptember 3-án: Fodor Dominik József, édesanyja: Vojtonovszki Eszter.
Szeptember 4-én: Toldi Richárd, édesanyja: Toldiné Burai Gizella Anikó; Trombitás Zsombor, édesanyja: Trombitásné Nagy Vivien.
Szeptember 6-án: Kelemen Áron, édesanyja: Kelemen-Németh Teodóra; Németh Bence, édesanyja: Dr. Németh-Mohos Csilla Tímea; Rohoska Vince, édesanyja: Rohoskáné Szüsz Klaudia.
Szeptember 8-án: Nedvesi Zája, édesanyja: Nedvesi Diána Roswitha.

Őket hozta a gólya a napokban a Csolnoky Ferenc Kórházban, gratulálunk a szülőknek! 

 

