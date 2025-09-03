8 perce
Megérkezett Benett, Vince, Kincső és Nolen is
A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban sűrű volt az utóbbi pár nap. Augusztus 29. és szeptember 2. között több új élet is világra jött.
Ezeket az újszülötteket hozta a nyár vége. A legfrissebb gólyahír.
Augusztus 29-én: Szöllőskei Benett, édesanyja: Szücs Noémi; Kecskés Ferenc Kende, édesanyja: Vida Anita Anna;
Augusztus 30-án: Auerbach-Fölföldi Vince, édesanyja: Auerbach-Fölföldi Zsófia; Horák Noémi Dóra, édesanyja: Horákné Goldfinger Mária; Futó Hanna Adél, édesanyja: Futóné Kis Alexandra Vivien; Silló Izabella, édesanyja: Silló Nóra; Bátyi Emília, édesanyja: Frinckó Violetta; Dusfi Nándor, édesanyja: Dusfi-Tóth Klaudia;
Augusztus 31-én: Hóbor Luca, édesanyja: Hóbor-Noska Andrea;
Szeptember 01-én: Pap Dávid, édesanyja: Papné Farkas Alexandra Szilvia; Simon Noémi, édesanyja: Somogyi Mária Fanni; Kiss Nolen, édesanyja: Szabó Dóra;
Szeptember 02-án: Berecz Fölföldi Soma, édesanyja: Fölföldi Fruzsina Réka; Malek Kincső Lotti, édesanyja: Malek-Tamás Szabina
Őket hozta a gólya a napokban a Csolnoky Ferenc kórházban, gratulálunk a szülőknek!