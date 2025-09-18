szeptember 18., csütörtök

Gólyahír

1 órája

Új csöppségek érkeztek Veszprém megyébe: köszöntsük Alízt, Emilit, Fülöpöt, Benedeket!

Szeptember közepén több csöppség is világra jött a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szülészetén. A friss gólyahír bizonyára sokaknak okoz örömet Veszprém vármegyében.

Veol.hu

Gólyahír Veszprémben: az alábbiakban bemutatjuk az újszülötteket, akik a Csolnoky Ferenc Kórházban jöttek világra a napokban.

Gólyahír: ezek a babák születtek szeptemberben Forrás: Shutterstock
Gólyahír: szeptember közepi újszülöttek Veszprémben
Forrás: Shutterstock

Szeptember közepi gólyahír: sok kisbaba érkezett

 

Szeptember 15-én: Staub Alíz Hanna, édesanyja: Staub-Honyecz Mariann.

Szeptember 16-án: Varga Gábor, édesanyja: Varga-Ádám Klaudia; Hivekovics Ákos, édesanyja: Hivekovics-Rapali Eszter; Gaál Emília Hanna, édesanyja: Gaál-Kulcsár Bianka.

Szeptember 17-én: Hegyi Emili, édesanyja: Hegyi-Dornfeld Gina Teréz; Végh Zente, édesanyja: Vasváry Alexandra.

Szeptember 18-án: Kovács Fülöp, édesanyja: Kovács-Takács Karola; Kovács Benedek, édesanyja: Horváth Anikó.

 

Köszöntjük az újdonsült szülőket, és jó egészséget kívánunk a kis csöppségeknek!

 

