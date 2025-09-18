Új csöppségek érkeztek Veszprém megyébe: köszöntsük Alízt, Emilit, Fülöpöt, Benedeket!

Gólyahír Veszprémben: az alábbiakban bemutatjuk az újszülötteket, akik a Csolnoky Ferenc Kórházban jöttek világra a napokban.

Gólyahír: szeptember közepi újszülöttek Veszprémben

Forrás: Shutterstock

Szeptember közepi gólyahír: sok kisbaba érkezett

Szeptember 15-én: Staub Alíz Hanna, édesanyja: Staub-Honyecz Mariann.

Szeptember 16-án: Varga Gábor, édesanyja: Varga-Ádám Klaudia; Hivekovics Ákos, édesanyja: Hivekovics-Rapali Eszter; Gaál Emília Hanna, édesanyja: Gaál-Kulcsár Bianka.

Szeptember 17-én: Hegyi Emili, édesanyja: Hegyi-Dornfeld Gina Teréz; Végh Zente, édesanyja: Vasváry Alexandra.

Szeptember 18-án: Kovács Fülöp, édesanyja: Kovács-Takács Karola; Kovács Benedek, édesanyja: Horváth Anikó.

Köszöntjük az újdonsült szülőket, és jó egészséget kívánunk a kis csöppségeknek!