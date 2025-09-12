szeptember 12., péntek

Gólyahír

2 órája

Öröm és izgalom a kórházban: ikrek érkeztek

Címkék#Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban#öröm#kisbaba#veszprém#gólyahír

Szeptemberi kisbabák érkeztek Veszprémbe, ami örömmel töltötte el a helyi közösséget. A gólyahír minden család számára izgalmas pillanatot jelentett.

Balogh Rebeka

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból, szeptember 10–11-i napokon érkezett a gólyahír, több újszülöttet üdvözölhettek a családok és a személyzet.

Gólyahírek érkeztek a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból, több újszülöttet üdvözölhettek a családok. Forrás: pexels.hu
Gólyahírek érkeztek a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból, több újszülöttet üdvözölhettek a családok.
Forrás: pexels.hu

Szeptemberi gólyahír

Szeptember 10-én a Veszprémi Kórház szülészeti osztályán több újszülött, köztük egy ikerpár is érkezett, örömet hozva a családok életábe. A kisbabák érkezését a kórház személyzete folyamatosan követte, minden szükséges vizsgálatot elvégeztek.

  • Fülöp-Marton Zsolna és Zétény édesanyjuk Fülöp-Marton Renáta
  • Moldován Alina, édesanyja Moldován Alexandra
  • Bergmann Lujza, édesanyja Bergmann-né Perge Mirtill

Szeptember 11-én újabb újszülöttek érkeztek, a kórház dolgozói a megszokott protokoll szerint látták el a babákat. A családok örömmel köszöntötték a kisbabákat, a személyzet pedig biztosította, hogy minden szükséges ellátás megtörténjen a születést követően.

  • Csordás János, édesanyja Csordás-Daru Nikolett Katalin
  • Simon Sára, édesanyja Pados Alexandra
  • Andrási Lilla, édesanyja Andrási-Király Annamária
  • Rákóczi Vencel, édesanyja Rákóczi-Harmuth Hanna

 

