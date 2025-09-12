59 perce
Öröm és izgalom a kórházban: ikrek érkeztek
Szeptemberi kisbabák érkeztek Veszprémbe, ami örömmel töltötte el a helyi közösséget. A gólyahír minden család számára izgalmas pillanatot jelentett.
A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból, szeptember 10–11-i napokon érkezett a gólyahír, több újszülöttet üdvözölhettek a családok és a személyzet.
Szeptemberi gólyahír
Szeptember 10-én a Veszprémi Kórház szülészeti osztályán több újszülött, köztük egy ikerpár is érkezett, örömet hozva a családok életábe. A kisbabák érkezését a kórház személyzete folyamatosan követte, minden szükséges vizsgálatot elvégeztek.
- Fülöp-Marton Zsolna és Zétény édesanyjuk Fülöp-Marton Renáta
- Moldován Alina, édesanyja Moldován Alexandra
- Bergmann Lujza, édesanyja Bergmann-né Perge Mirtill
Szeptember 11-én újabb újszülöttek érkeztek, a kórház dolgozói a megszokott protokoll szerint látták el a babákat. A családok örömmel köszöntötték a kisbabákat, a személyzet pedig biztosította, hogy minden szükséges ellátás megtörténjen a születést követően.
- Csordás János, édesanyja Csordás-Daru Nikolett Katalin
- Simon Sára, édesanyja Pados Alexandra
- Andrási Lilla, édesanyja Andrási-Király Annamária
- Rákóczi Vencel, édesanyja Rákóczi-Harmuth Hanna