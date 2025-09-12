Öröm és izgalom a kórházban: ikrek érkeztek

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból, szeptember 10–11-i napokon érkezett a gólyahír, több újszülöttet üdvözölhettek a családok és a személyzet.

Gólyahírek érkeztek a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból, több újszülöttet üdvözölhettek a családok.

Forrás: pexels.hu

Szeptemberi gólyahír

Szeptember 10-én a Veszprémi Kórház szülészeti osztályán több újszülött, köztük egy ikerpár is érkezett, örömet hozva a családok életábe. A kisbabák érkezését a kórház személyzete folyamatosan követte, minden szükséges vizsgálatot elvégeztek.

Fülöp-Marton Zsolna és Zétény édesanyjuk Fülöp-Marton Renáta

Moldován Alina, édesanyja Moldován Alexandra

Bergmann Lujza, édesanyja Bergmann-né Perge Mirtill

Szeptember 11-én újabb újszülöttek érkeztek, a kórház dolgozói a megszokott protokoll szerint látták el a babákat. A családok örömmel köszöntötték a kisbabákat, a személyzet pedig biztosította, hogy minden szükséges ellátás megtörténjen a születést követően.