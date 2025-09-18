Titokzatos körök bukkannak fel a hazai erdőkben, rettegés lett úrrá az embereken

Ezek a kör alakban kinövő gombatelepek az egyszerű ember számára nem egyszerű növények nyomai voltak, hanem történeteket, sorsokat és veszélyeket rejtő kapuk a természetfeletti világba.

Boszorkányok tánca nyomán: a gombakörök sötét titkai

A rettegést hozó gombakörök

Az egyik legismertebb hiedelem szerint a boszorkánykör ott keletkezett, ahol a boszorkányok éjszakánként összegyűltek. A kör volt a táncuk helye, ahol kántálva, nevetve, olykor az ördöggel mulatva ropták, míg a földön megperzselődött a fű, és reggelre gombák sarjadtak. A falusiak gyakran figyelmeztették a gyerekeket: aki a körbe belép, könnyen a boszorkányok varázslata alá kerülhet, megbolondulhat, vagy sosem talál vissza az emberek közé.

A tündérek nem mindig kedvesek

Más történetek tündérekhez kötik a gombaköröket. Ezek szerint a holdfényes éjszakákon apró, ragyogó alakok járják táncukat a mezőkön, s ahol reggelig körtáncot járnak, ott nő ki másnap a gombák gyűrűje. A tündérkör azonban veszélyes hely volt: az emberi lény nem állhatott bele büntetlenül. Ha valaki mégis odamerészkedett, az idő másképp telt számára. Ami neki csak egy szívverésnyi pillanatnak tűnt a tündérek között, az odakint akár napokat, heteket is jelenthetett.

Szerződés az ördöggel

Voltak legendák, amelyek szerint a kör a szellemek gyűrűje volt. Itt a halottak lelkei táncoltak, s a gombák az ő árnyékuk lenyomatai. Ezért sok helyen nem is merték a körökből felszedni a gombát, nehogy megsértsék a túlvilági erők nyugalmát. Más vidékeken azt beszélték, hogy az ördög maradt ott, ahol a gombák kinőttek, és a kör valójában az ő székhelye: aki átlépte, az szerződést kötött vele, akár akarata ellenére is.

Boszorkánykör

Mi az igazság? A tudomány válaszol

A piros kalapú, fehér pettyes légyölő galóca különösen sokszor kapcsolódott ezekhez a hiedelmekhez. Mérgező, de feltűnően szép gomba, s a nép úgy tartotta, a boszorkányok épp azért használják varázslataikban, mert benne van a tiltott tudás és az ördögi erő. Ha valaki ilyen gombát talált egy körben, biztosra vette, hogy ott természetfeletti lények jártak.

A tudomány persze egészen más magyarázatot kínál. A gombák föld alatti fonalai körben terjednek, és ahogy kifelé növekednek, a belső részen elpusztulnak, így a termőtestek gyűrű alakban jelennek meg. A körök tehát a természet logikáját követik, nem a boszorkányokét.

Ám a falusi ember számára, aki a mindennapokban szoros kapcsolatban élt a földdel, sokkal érthetőbb és átélhetőbb volt a történetek varázslatos magyarázata, mint a láthatatlan gombafonalak működése.