Gombakávé: egészséges trend vagy divat?
Egyre többen keresnek egészséges alternatívát a reggeli kávé helyett. A gombakávé egyre népszerűbb, de vajon valóban jót tesz a szervezetnek?
Bár a magyarok híresen kávérajongók és naponta átlagosan két csészét fogyasztunk, a globális trendek szerint a kávéfogyasztás lassan csökken. Az elmúlt években azonban egyre többek figyelmét felkeltette a gombakávé, amely különleges összetevőivel és potenciális egészségügyi előnyeivel válik egyre népszerűbb reggeli itallá – írja a mindmegette.hu.
A gombakávé egészséges reggeli ital
A pandémia idején a közösségi kávézások megszűntek, és az egészségtudatos életmód terjedésével sokan kerestek egészségesebb élénkítő italokat, mint a matcha tea, chai latte vagy a gombakávé.
De mi is az a gombakávé, és milyen a gombakávé egészségre gyakorolt hatása? Az őrölt kávét különböző gombákkal, például chagával, közönséges süngombával és cordyceps gombával keverik, leggyakrabban instant formában. Egy adag gombakávé feleannyi koffeint tartalmaz, mint a hagyományos kávé, így csökkenti az álmatlanság és a magas pulzus kockázatát.
A gombakávé előnyei közé tartozik az immunrendszer és a szív- és érrendszer támogatása, valamint a stresszel szembeni ellenálló-képesség növelése. A közönséges süngomba például javíthatja a memóriát és a kognitív teljesítményt. A gombakávé hatása nyugtató lehet az idegrendszerre, miközben élénkít, így tökéletes reggeli ital.
Bővebb információ a mindmegette.hu-n.