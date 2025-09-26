Őszi gombakincsek a zirci erdőkben: őzláb, vargánya és óriáspöfeteg (+ galéria)

Ezek a fajok nemcsak gasztronómiai élményt nyújtanak, hanem élettani szempontból is figyelemre méltóak, így a gombászás egyszerre szórakozás, kikapcsolódás és egészségmegőrző tevékenység lehet.

Gombászás élményei a zirci tájakon – az erdők ajándékai a tányéron

Fotó: olvasó/Kovács Alfréd

A természet ajándékai: egészség és élvezet a gombászás révén

A nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera) karcsú, magas termetével és esernyőszerű, barna pikkelyekkel tarkított kalapjával messziről is könnyen felismerhető. Legízletesebb része a kalap, amelyet leggyakrabban rántva, sütve vagy levesben készítenek el, míg a rostos tönkje inkább szárítva, fűszerként hasznosítható. Íze enyhén diós, illata kellemes, fiatal példányai pedig igazi csemegének számítanak. Nem csupán finomság, hanem értékes élettani hatásokkal is bír: kutatások szerint antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, sőt vizsgálják a daganatos megbetegedések elleni lehetséges felhasználását is. Bár nyersen is fogyasztható, a benne lévő tápanyagok többsége hőkezelés után hasznosul igazán.

Az ízletes vargánya (Boletus edulis), közismert nevén úrigomba, szintén a gombászok egyik legnagyobb kedvence. Húsos, gesztenyebarna kalapja, vaskos tönkje és enyhén diós íze miatt a magyar konyha egyik legértékesebb alapanyaga. Különösen tölgyesekben, gesztenyésekben és gyertyánosokban érzi jól magát, májustól októberig szedhető. Gasztronómiai felhasználása rendkívül sokoldalú: fogyasztható nyersen salátában, készíthető belőle leves, pörkölt, köretként vajban párolva, de szárítva és porrá őrölve is kedvelt fűszer. Élettani hatásai között szerepel gyulladáscsökkentő, antibakteriális és vírusellenes tulajdonsága, így valóban többet nyújt, mint egyszerű étkezési élményt. Ugyanakkor fontos tudni, hogy könnyen összetéveszthető mérgező rokonaival, például a sátántinóruval, ezért a biztonság kedvéért mindig érdemes gombaszakértővel bevizsgáltatni a begyűjtött példányokat.