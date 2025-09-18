szeptember 18., csütörtök

Gombaszedés: séta, csend és apró kincsek

Az erdőben sétálni mindig kellemes módja a kikapcsolódásnak. A gombaszedés közben pedig könnyen észrevehetők a természet apró részletei, miközben friss levegőt szívhat az ember.

Seres Elizabeth

Az őszi erdőnek van egy sajátos varázsa: a levelek zizegnek a talpunk alatt, a levegő hűvös és friss, és mindenhol apró titkok rejtőznek a fák tövében. A gombaszedés nemcsak a finom vacsora alapanyagának kereséséről szól, hanem egyfajta meditatív tevékenység is. Az ember figyelni kezd a részletekre: hirtelen fontos lesz egy árnyalatnyi színkülönbség, egy enyhe illat vagy egy gyanús kalapforma.

A gombaszedés közben a séta nyugodt, és könnyen észrevehetők a kis erdei részletek Csizi Péter/Napló
A gombaszedés közben a séta nyugodt, és könnyen észrevehetők a kis erdei részletek
Csizi Péter/Napló

A gombaszedés képes lassítani a gondolatokat 

Sokszor mondják, hogy aki gombát keres, másképp látja az erdőt. A séta lassabbá válik, a gondolatok elcsendesednek, a figyelem a jelen pillanatra összpontosul. Nincs telefoncsörgés, nincs rohanás – csak a fák, a madarak és néha egy-egy halk nesz a bokorban. Ez a fajta koncentráció egyszerre pihentet és feltölt.

Persze a zsákmány is örömforrás. Egy szép vargánya vagy egy kosárnyi rókagomba látványa sokszor olyan elégedettséget ad, mint egy jól sikerült kirándulás. És bár nem mindenki ért a gombákhoz, a séta önmagában is érték: mozgás a friss levegőn, kikapcsolódás a hétköznapok zajából. A gombaszedés tehát nemcsak az erdő ajándéka, hanem a léleké is: egyszerre játék, kihívás és békés elmélyülés.

 

