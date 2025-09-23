szeptember 23., kedd

Mutatjuk az alternatívákat

1 órája

A Bakony kedvenc kirándulóhelyén vezettek be tiltást, ez most életveszélyes

Veszprém egyik kedvelt kirándulóhelyén, a Gulya-dombi Parkerdőben balesetveszély miatt lezárták a felvezető Rovaniemi-lépcsőt. A meredek hegyoldalba vájt ösvény a fák és bokrok között, éppen a Népmesék játszótér alatt bújik meg, és a Veszprémvölgyből ez volt az egyetlen út a dombtetőre.

Titzl Vivien

A Gulya-domb a Séd-patak völgye és a Veszprémi Állatkert fölé magasodik, és hosszú évtizedek óta kedvelt kirándulóhely. A 20. század elején még legelőként szolgált, az erdősítés pedig az 1930-as években kezdődött: a sziklás hegyoldalra feketefenyőket, a dombtetőre cserfákat ültettek. A park jelenlegi formáját 2005-ben alakították ki, ekkor jött létre a tanösvény, valamint felújították a régi szánkópályát és az 1975-ben épült erdei tornapályát. Ma a látogatók több kiépített pihenőhelyet, egy játszóteret, egy kutyafuttatót, valamint a különleges formájú Gizella Királyné-kilátót találják itt.

Veszprém turistái, figyelem! Lezárták a Rovaniemi lépcsőt a Gulya-dombon
Forrás: Ezt láttam Veszprémben/ Facebook

Gulya-domb: most más úton juthatunk fel a népszerű dombra

Megközelítés:
A parkerdőbe és az állatkertbe gépkocsival vagy autóbusszal érkezők a parkerdő déli oldalán kialakított parkolót használhatják. Kerékpárosok számára egy földút is rendelkezésre áll, amely a körgyűrűről ágazik le a Laczkó-forráshoz. Gyalogosan a Betekints-völgyben vezető út felől lehet a parkerdő területére eljutni, a Rovaniemi lépcsőt megmászva. A domb a Déli-Bakonyhoz tartozik, tengerszint feletti magassága átlagosan 200 méter.

A lezárt Rovaniemi lépcső helyett a látogatók az állatkert felől a Piros Sáv jelzést követve, vagy a Veszprémvölgyből kiindulva egy másik, kiépített ösvényen juthatnak fel a dombtetőre.

Növény- és állatvilág:
A területet jelenleg fás társulások uralják. A I. világháború után a meredek dolomitlejtők védelmére feketefenyőt, a vastagabb termőrétegű részekre cseres állományt ültettek. Ma a pusztuló fenyőket a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos fafajok (cser, molyhos tölgy) váltják fel. A város közelsége miatt sokféle elegyfafaj is megtalálható: virágos és magas kőris, korai és hegyi juhar, mezei juhar, kocsánytalan tölgy, madárcseresznye, kislevelű és ezüst hárs. A cserjék között megtalálható az egybibés galagonya, cseregalagonya, veresgyűrűsom, kökény, kecskerágók, varjútövis, vadrózsa, bodza, szeder, fagyal, sóskaborbolya, cserszömörce és mogyoró. Védett lágyszárú fajok: apró nőszirom és bíboros kosbor.

Az állatvilágból főként rovarok és énekes madarak láthatóak; védett fajok: fenyves cinege és őszapó. Az emlősök közül rágcsálók, sün, mezei nyúl, valamint kisebb ragadozók (menyét, nyest, róka) jellemzőek, és a zavartság ellenére őzzel is találkozhatunk.

Látnivalók és programlehetőségek:
A tanösvény kiinduló-és végpontja a parkolóhoz kapcsolódik, két körből áll: teljes hossz 4800 m, rövidebb 2400 m. Az 1975-ben létesített erdei tornapálya ma is használható. A parkban rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek, játszótér, sportpálya és a Gizella Királyné-kilátó is várja a látogatókat, ahonnan 360°-os panoráma nyílik. A régi lövölde völgyében piknikezőhelyek és játszótér található. A hagyományos szánkópálya biztonságosan használható, a kutyatulajdonosok pedig külön futtatón sétáltathatják kedvenceiket. A park mellett a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark is könnyen elérhető.

 

