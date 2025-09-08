Búcsúzás
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!
A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.
Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:
Gerecs Gyuláné Róza, Győri József, Kollár Lászlóné szül.: Gruber Irén.
Ma lenne 43 éves a tragikus sorsú kézilabdázóA veszprémi kézilabdázó 16 évvel ezelőtt hunyt el.
