Búcsúzás
2 órája
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!
A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.
Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:
dr. Geiszt Jakabné Tóth Magdolna, Szajkó László, Illés Tiborné Soós Anna, Tóth Lajosné szül. Czimre Éva, Bankóné Nagy Mária, Tánczos Sándor Ferenc, Kálmán Géza, Kudar József, Czingráber János, özv. Széll Lajosné szül. Kiss Rozália
Ezt ne hagyja ki!Emlékezés
2025.09.08. 10:18
Ma lenne 43 éves a tragikus sorsú kézilabdázóA veszprémi kézilabdázó 16 évvel ezelőtt hunyt el.
