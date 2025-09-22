szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Búcsúzás

1 órája

Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk

Címkék#Veszprém#gyászhír#gyász

Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!

Veol.hu

A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.

Gyász: ezen a héten tőlük búcsúzunk  Forrás: Pexels-illusztráció
Gyász: ezen a héten tőlük búcsúzunk  Forrás: Pexels-illusztráció

Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:

dr. Geiszt Jakabné Tóth Magdolna,  Szajkó László, Illés Tiborné Soós Anna, Tóth Lajosné szül. Czimre Éva, Bankóné Nagy Mária, Tánczos Sándor Ferenc, Kálmán Géza, Kudar József, Czingráber János, özv. Széll Lajosné szül. Kiss Rozália

 

 

