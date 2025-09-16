szeptember 16., kedd

Búcsúzás

2 órája

Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk

Címkék#Veszprém#gyászhír#gyász

Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!

Veol.hu

A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.

Gyász: ezen a héten tőlük búcsúzunk 
Gyász: ezen a héten tőlük búcsúzunk 
Forrás: Pexels-illusztráció

Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:

Egyed Lajosné szül. Kertész Ilona, Pej Mária, Kaibás Adolfné szül: Bostai Valéria, Freund Antalné szül. Pichler Rozália, Renczes Lászlóné (Ibolya), Kondicsné Bató Edit, Déri Györgyné szül.: Hannos Mária, Kalmár Józsefné szül.: Csali Marianna, Molnár Kálmán, Nagy Dénesné szül: Hujter Edit Veronika.

 

 

