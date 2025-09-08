szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

44 perce

Emlékszel még ezekre? Retró tárgyak, amik visszarepítenek a gyerekkorba

Címkék#gyerekkorunk#Monchichi#öröm#kulcs

Vannak tárgyak, amelyek egy pillanat alatt visszarepítenek minket a múltba. Egyetlen pillantás rájuk, és újra átélhetjük a gyerekkor gondtalan, játékos pillanatait.

Seres Elizabeth

Vannak tárgyak, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek minket a múltba. Olyan hétköznapi eszközök és játékok, amelyek a gyerekkor minden apró örömét és izgalmát idézik fel bennünk, még akkor is, ha felnőttként már elsétálunk mellettük a boltok polcai között vagy a szekrények mélyén. Ezek a tárgyak nemcsak használati tárgyak vagy játékok voltak, hanem apró kulcsok a múltunkhoz, emlékekhez, amelyek egy-egy illat, hang vagy látvány által azonnal életre kelnek bennünk. Mutatunk most három tárgyat, amire biztosan emlékezni fogsz! 

Gyerekkor – szerintem nem is értettük ennek a mérlegnek a működését Fotó: emlékszel? facebook
Gyerekkorban sokan nem értették ennek a mérlegnek a működését
 Fotó: Emlékszel?/Facebook

A gyerekkorra emlékeztetnek minket ezek a tárgyak

Megvan ez a mérleg? Ez többnyire a boltokban, főként a húspultnál állt, és mindig kíváncsian lestük, mennyi lesz a súly. A csúszkáló mutató, a fém platform és a jellegzetes kattanás mindenkinek ismerős lehetett, aki valaha vásárolt a piacon vagy a húsboltban.

Fotó: emlékszel? facebook
Fotó: Emlékszel?/Facebook

A Biopon mosószer illata azonnal visszarepít a gyerekkorba. A friss, illatos ruhák mind azt az egyszerű örömöt idézik, amit a hétköznapi háztartás apró csodái adtak. Minden mosás egy kis rituálé volt, amelyben a gyerekszobából vagy a nappaliból érkező illatok és a család nyugalma keveredett, és amire ma is mosollyal emlékszünk vissza.

Fotó: emlékszel? facebook
Fotó: Emlékszel?/acebook

A Monchichi nemcsak plüss volt, hanem gyerekkorunk csendes kis „ügynöke”: minden titkunkat hallotta, soha egy szót sem árult el belőlük, és mindig ott volt, amikor szükségünk volt rá. A kis majom puha bundája, cserfes arca és apró kezei egyaránt a biztonságot és a gondtalan játék örömét idézték. Akár a szobában, akár utazás közben, akár a barátoknál töltött délutánokon volt velünk, mindig társunk maradt a kalandokban és a nyugalmas percekben egyaránt. Ma is nosztalgiát kelt, és egy pillantás rá azonnal visszarepít a gyerekkor vidám, gondtalan világába.

Ezek a tárgyak egyszerűek voltak, mégis képesek voltak varázslatot vinni a gyerekkorunk mindennapjaiba. A régi mérleg izgalma a boltban, a Biopon mosószer illata és a Monchichi plüss bája mind-mind apró csodák voltak, amelyek emléke máig velünk maradt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu