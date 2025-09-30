1 órája
Már babakocsis korban hibázik a szülő, ettől vesz rossz irányt a gyermekfejlődés
A mai, túldigitalizált világban a gyerekek egyre korábban találkoznak a képernyővel, sokszor már a babakocsiban is telefont szorongatnak. Pedig a mesélés, a közös játék és a szülővel töltött minőségi idő nemcsak élményt ad, hanem a gyermek jövőjébe való befektetés is. A szülői felelősségéről, a képernyőt kiváltó alternatívákról Szalóky-Szekeres Petra gyógypedagógussal beszélgettünk.
Az örök kérdés: hogyan tudjuk gyermekünk szabadidejét hasznosan eltölteni? Ültessük a képernyő elé vagy szánjunk időt arra, hogy leülünk vele játszani, mesét olvasni? Melyik hogyan hat a gyermekfejlődésre?
A túlzott képernyő használat rossz választás a gyermekfejlődés szempontjából
Szalóky-Szekeres Petra gyógypedagógus nap mint nap szembesül a digitális világ gyermekekre gyakorolt negatív hatásaival.
– Sok szülő kérdőn néz rám, miért mutatja a gyermeke a hiperaktivitás jeleit, miért késik a beszédfejlődés, miért nem alakult ki a biztos egyensúlyérzék … miközben a gyermek kezében – több esetben a babakocsiban is – ott a telefon – hívja fel a figyelmet a szakember.
– Közel tíz éve foglalkozom gyermekek komplex képességfelmérésével, s a romló tendencia, mely dominánsan a nyelvi képességek, illetve a verbális memória területén mutatható ki, elkeseredésre ad okot. Az óvodás korosztályban egyre több kisgyermek teljesít az életkori átlaga szerint elvárható szint alatt, hiába az óvodapedagógusok odaadása és kreativitása, a szakemberek lelkiismeretes munkája, ha a gyermek hazaérve egyből leül a tv elé vagy azt a fránya mobilt veszi a kezébe. S mielőtt az álszentség vádjával illetnének, igen, az én 12 éves lányom is telefonozik, sőt óvodás korában is nézett meséket a tévében, azonban a hangsúly a mértéken és az időbeliségen kell legyen – emelte ki Szalóky-Szekeres Petra.
Mint mondta, a tartalom, a mérték és időpont sem mindegy.
– A tévében vagy a youtube-on látható mesék, videók és filmek nem pótolják az ölbeli mesék élményét. Azokban ott az anya, a szülő érintése, testének melege, az illata. A kimondott szavakat el kell képzelni, nem pedig készen kapják a gyermekek a villódzó ingerek áradatát, melyre a kis idegrendszerük még nincs felkészülve. Az írott mesék szókincse jellemzően gazdagabb, mondataik összetettebbek és logikus sorrendben követik egymást.
Mit tehet a szülő?
– Javaslom a kedves szülőknek, ha tehetik, minél többet mondókázzanak, énekeljenek, olvassanak a gyermekiknek vagy találjanak ki történeteket. Akár egy autóban töltött utazás is remek alkalmat kínál a beszélgetésre, a táj nézegetésével egybekötött szógyűjtésre, figyelemfejlesztésre. Annak idején rengeteg szerepjátékot játszottam a kislányommal a kocsiban. Belehelyezkedve a történetbe nem az számított, hogy pontosan azt mondjam farkasként Piroskának, amit a mesekönyvben olvastunk, sokkal inkább az együtt töltött idő minősége határozta meg a szituációt.
A gyógypedagógus azt javasolja, hogy elalvás előtt legalább egy órával már ne nézzen képernyőt a gyermek, hiszen ezeket az ingereket alvás közben intenzíven dolgozza majd fel, így pihenése nem lesz kielégítő.
Az a gyermek, akit nem tanítottak meg játszani, kreatívan eltölteni a kis szabadidejét, könnyebben kézbe veszi a telefont, s valljuk be sokszor könnyebb is odaadni neki. A munkától fáradtan, esetleg több munkahelyen dolgozva vagy egyedülálló szülőként az ember hazaérve már csendre vágyik. Mégis, szülőnek lenni felelősség! Amikor pedig a gyermek majd iskolásként a laptop bekapcsolása helyett az udvarra megy vagy a könyvet veszi kézbe, az boldogság
– mutatott rá Szalóky-Szekeres Petra.
