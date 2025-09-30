Már babakocsis korban hibázik a szülő, ettől vesz rossz irányt a gyermekfejlődés

Az örök kérdés: hogyan tudjuk gyermekünk szabadidejét hasznosan eltölteni? Ültessük a képernyő elé vagy szánjunk időt arra, hogy leülünk vele játszani, mesét olvasni? Melyik hogyan hat a gyermekfejlődésre?

Gyermekfejlődés: a szakember szerint a képernyő használatot naponta egy órában kell(ene) maximalizáni

Forrás: internet

A túlzott képernyő használat rossz választás a gyermekfejlődés szempontjából

Szalóky-Szekeres Petra gyógypedagógus nap mint nap szembesül a digitális világ gyermekekre gyakorolt negatív hatásaival.

– Sok szülő kérdőn néz rám, miért mutatja a gyermeke a hiperaktivitás jeleit, miért késik a beszédfejlődés, miért nem alakult ki a biztos egyensúlyérzék … miközben a gyermek kezében – több esetben a babakocsiban is – ott a telefon – hívja fel a figyelmet a szakember.

– Közel tíz éve foglalkozom gyermekek komplex képességfelmérésével, s a romló tendencia, mely dominánsan a nyelvi képességek, illetve a verbális memória területén mutatható ki, elkeseredésre ad okot. Az óvodás korosztályban egyre több kisgyermek teljesít az életkori átlaga szerint elvárható szint alatt, hiába az óvodapedagógusok odaadása és kreativitása, a szakemberek lelkiismeretes munkája, ha a gyermek hazaérve egyből leül a tv elé vagy azt a fránya mobilt veszi a kezébe. S mielőtt az álszentség vádjával illetnének, igen, az én 12 éves lányom is telefonozik, sőt óvodás korában is nézett meséket a tévében, azonban a hangsúly a mértéken és az időbeliségen kell legyen – emelte ki Szalóky-Szekeres Petra.

Szalóky-Szekeres Petra 12 éves lánya is telefonozik, a hangsúlynak azonban a mértéken és az időbeliségen kell lennie

Forrás: Szalóky-Szekeres Petra - Facebook

Mint mondta, a tartalom, a mérték és időpont sem mindegy.

– A tévében vagy a youtube-on látható mesék, videók és filmek nem pótolják az ölbeli mesék élményét. Azokban ott az anya, a szülő érintése, testének melege, az illata. A kimondott szavakat el kell képzelni, nem pedig készen kapják a gyermekek a villódzó ingerek áradatát, melyre a kis idegrendszerük még nincs felkészülve. Az írott mesék szókincse jellemzően gazdagabb, mondataik összetettebbek és logikus sorrendben követik egymást.

Mit tehet a szülő?

– Javaslom a kedves szülőknek, ha tehetik, minél többet mondókázzanak, énekeljenek, olvassanak a gyermekiknek vagy találjanak ki történeteket. Akár egy autóban töltött utazás is remek alkalmat kínál a beszélgetésre, a táj nézegetésével egybekötött szógyűjtésre, figyelemfejlesztésre. Annak idején rengeteg szerepjátékot játszottam a kislányommal a kocsiban. Belehelyezkedve a történetbe nem az számított, hogy pontosan azt mondjam farkasként Piroskának, amit a mesekönyvben olvastunk, sokkal inkább az együtt töltött idő minősége határozta meg a szituációt.