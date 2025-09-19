Új gyermekorvosi rendelők és védőnői tanácsadók Tapolcán

Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Facebook-oldalán számolt be róla: a választókerületében nem ígérgetnek, hanem ténylegesen építenek. Ennek jegyében a közeljövőben jelentős fejlesztések valósulnak meg az egészségügyi alapellátás terén Tapolcán és a környező településeken. A beruházásnak köszönhetően két új gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadói helyiség épül, amely jelentősen javítja majd az ellátás színvonalát.

Az új fejlesztésnek köszönhetően Tapolcán korszerű gyermekorvosi ellátás válik elérhetővé mindenki számára

Forrás: pexels

Új rendelők gyermekorvosi szolgáltatással

A fejlesztésre 200 millió forint vissza nem térítendő TOP Plusz támogatás érkezik a városba, amelyből korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő egészségügyi intézmények alakíthatók ki. A beruházás nemcsak a gyermekorvosi alapellátásban, hanem a védőnői szolgálatban is érzékelhető előnyökkel jár, így a családok gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb ellátásban részesülhetnek.

Tapolca és környéke számára különösen fontos az alapellátás fejlesztése, hiszen a gyermekek egészsége és a családok jóléte szempontjából a könnyen elérhető, magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások alapvetőek. A két új rendelő nemcsak fizikai helyszínt jelent, hanem a közösség egészségügyi kapacitásának bővülését is.

A városvezetés és a helyi képviselő együttműködésének eredményeként a beruházás hamarosan a tervezési fázisból a kivitelezés szakaszába lép, így a tapolcai lakosok hamarosan érezhetik a fejlesztés előnyeit. A projekt egyértelmű példája annak, hogy a választókerületben nem pusztán ígéretek hangzanak el, hanem kézzel fogható eredmények születnek a lakosok javára.