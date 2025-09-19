24 perce
Új gyermekorvosi rendelők és védőnői tanácsadók Tapolcán
Tapolcán bővül az egészségügyi alapellátás. Az új épületekben gyermekorvosi szolgáltatások is elérhetők lesznek.
Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Facebook-oldalán számolt be róla: a választókerületében nem ígérgetnek, hanem ténylegesen építenek. Ennek jegyében a közeljövőben jelentős fejlesztések valósulnak meg az egészségügyi alapellátás terén Tapolcán és a környező településeken. A beruházásnak köszönhetően két új gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadói helyiség épül, amely jelentősen javítja majd az ellátás színvonalát.
Új rendelők gyermekorvosi szolgáltatással
A fejlesztésre 200 millió forint vissza nem térítendő TOP Plusz támogatás érkezik a városba, amelyből korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő egészségügyi intézmények alakíthatók ki. A beruházás nemcsak a gyermekorvosi alapellátásban, hanem a védőnői szolgálatban is érzékelhető előnyökkel jár, így a családok gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb ellátásban részesülhetnek.
Tapolca és környéke számára különösen fontos az alapellátás fejlesztése, hiszen a gyermekek egészsége és a családok jóléte szempontjából a könnyen elérhető, magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások alapvetőek. A két új rendelő nemcsak fizikai helyszínt jelent, hanem a közösség egészségügyi kapacitásának bővülését is.
A városvezetés és a helyi képviselő együttműködésének eredményeként a beruházás hamarosan a tervezési fázisból a kivitelezés szakaszába lép, így a tapolcai lakosok hamarosan érezhetik a fejlesztés előnyeit. A projekt egyértelmű példája annak, hogy a választókerületben nem pusztán ígéretek hangzanak el, hanem kézzel fogható eredmények születnek a lakosok javára.