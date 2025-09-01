Horrorfilmbe illő gyermekotthon áll elhagyatottan (+ galéria)

„Az egykori székesfehérvári gyermekotthon, már nem fogad több gyereket. Kár érte" – írja az urbex fotós a posztban. Az udvar, ahol annak idején még gyermekek futkostak, most elburjánzott, gazos senki földje.

A gyermekotthon területén többé nem hallani a vidám kacajokat

Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook

Egy gyermekotthon, ahol megállt az idő

Több kommentelő is megosztotta az emlékeit a gyermekotthonnal kapcsolatban: