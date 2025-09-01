szeptember 1., hétfő

Urbex

1 órája

Horrorfilmbe illő gyermekotthon áll elhagyatottan (+ galéria)

Címkék#urbex#gyermekotthon#emlék

Magyarország elhagyottan - BCO urbex fotósa ezúttal egy elhagyatott gyermekotthonban nézett körül, aminek falai horrorisztikus belső takarnak.

Szilas Lilla

„Az egykori székesfehérvári gyermekotthon, már nem fogad több gyereket. Kár érte" – írja az urbex fotós a posztban. Az udvar, ahol annak idején még gyermekek futkostak, most elburjánzott, gazos senki földje. 

A gyermekotthon területén többé nem hallani a vidám kacajokat
A gyermekotthon területén többé nem hallani a vidám kacajokat
Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook

Egy gyermekotthon, ahol megállt az idő

Több kommentelő is megosztotta az emlékeit a gyermekotthonnal kapcsolatban:

  • „Én itt még középiskolai éveimben voltam iskolatársaimmal karácsonyi műsort adni,illetve rengeteg plüssöt és egyéb ajándékot vittünk. Sosem felejtem el,hogy foghattam a kezemben egészen apró csecsemőt is,akinek altatót énekeltem. Hogy mennyi kisgyerek a lábunkat szorongatva kérte, hogy maradjunk még. Emlékszem többen sírtunk... szívsajdító de egyben felemelő érzés volt ott lenni... ha jól emlékszem több alkalommal is mentünk karácsonykor...”
  • „Itt dolgoztam 1992-2008-ig. Minden kép felidéz egy emléket, szerettem itt, a gyerekeket mind szerettük, és nem volt sìrás, szeretet volt. A legelső munkahelyem , és a legjobb. Semmi nem pótolhatja, itt tanultam mindent amivé ma lettem. Folynak a könnyeim ezt látva, nemcsak azért mert" kicsit" romos, hanem mert nézem és azt érzem, hogy szeretem, a kádat , a szekrényt, mindent. Mindenhez emlék köt. A gyerekekről fényképalbumaim vannak, öröm volt mindennap itt abban a 16 évben.”
  • „Sok emlék köt hozzá,sok sok évig dolgoztam itt rengeteg gyermeket àpoltam, vigasztaltam. Imádtam itt dolgozni”
  • „1983-84-ben a helyén még családi házak voltak amit akkor kezdtek bontani mikor mi oda költöztünk a Seregélyesi útra. Utána épült ez a gyerek otthon. Emlékszem mikor kint aludtak a pici gyerekek. Volt, hogy odajöttek a nagyobbak a kerítéshez mikor épp a Halesz parkba mentünk játszani és azt mondták "vigyél haza". Még én is gyerek voltam, de soha nem felejtem el. Szép volt az udvar és jó volt hallani mikor kint játszottak.”

Horrorfilmbe illő gyermekotthon áll elhagyatottan

Fotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook

 

 

 

