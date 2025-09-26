Gyógyszerhiány várható a vírusszezonban? A patika válaszolt!

Németországban már mintegy ötszáz, köztük alapvető, gyermekeknek szánt gyógyszerek beszerzése is problémát jelent a patikákban. Emiatt egész Európa arra készül, hogy az őszi-téli vírusszezonban súlyos gyógyszerellátási problémák fognak jelentkezni. Csak fokozott külföldi importtal lehet kielégíteni a hiánycikkek iránti keresletet - írta meg az economx a várható gyógyszerhiányról.

Gyógyszerhiány esetén helyettesítő termékek is rendelkezésre állnak

Fotó: Shutterstock

Még nem érzékelhető a gyógyszerhiány

A veszprémi Fekete Sas Gyógyszertárban még nem érzékeltek a német patikákban tapasztaltakhoz hasonló problémát. A nagykereskedőknél eddig nem tapasztalták, hogy zavar lenne a gyógyszerellátásban, mivel amilyen gyógyszert megrendelnek, az meg is érkezik. Egy időben hiánycikk volt az aszpirin, de biztosították őket, hogy ez idén nem fog előfordulni. A Fekete Sas Gyógyszertár be van készletezve, emiatt úgy gondolják, nem lesz problémájuk az őszi-téli szezonban.

Jelenleg úgy látják, sok a náthás, vírusos beteg, emiatt az ezek ellen használt gyógyszereket többen keresik. Láz- és fájdalomcsillapító nélkül senki sem marad, ezt garantálni tudják, mivel sokféle hatóanyag van lázra és fájdalomra, de ezek között is találni egymással helyettesíthető készítményeket. A hatóanyag mindegyikben ugyanolyan, ugyanabban a mennyiségben, csak a gyártója más. Ha tehát kifogyna az egyik fajta termék, lesz helyettesítője.