szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi-téli megbetegedések

50 perce

Gyógyszerhiány várható a vírusszezonban? A patika válaszolt!

Címkék#vírusszezonban#hiánycikk#patika

A németországi gyógyszertárakban az őszi vírusszezon kezdetén már ellátási nehézségek jelentkeztek. Nekünk is félni kell attól, hogy esetleg nem juthatunk gyógyszerhez a megbetegedések idején? Utánajártunk.

Szilas Lilla

Németországban már mintegy ötszáz, köztük alapvető, gyermekeknek szánt gyógyszerek beszerzése is problémát jelent a patikákban. Emiatt egész Európa arra készül, hogy az őszi-téli vírusszezonban súlyos gyógyszerellátási problémák fognak jelentkezni. Csak fokozott külföldi importtal lehet kielégíteni a hiánycikkek iránti keresletet - írta meg az economx a várható gyógyszerhiányról. 

Gyógyszerhiány esetén helyettesítő termékek is rendelkezésre állnak
Gyógyszerhiány esetén helyettesítő termékek is rendelkezésre állnak
Fotó: Shutterstock

Még nem érzékelhető a gyógyszerhiány

A veszprémi Fekete Sas Gyógyszertárban még nem érzékeltek a német patikákban tapasztaltakhoz hasonló problémát. A nagykereskedőknél eddig nem tapasztalták, hogy zavar lenne a gyógyszerellátásban, mivel amilyen gyógyszert megrendelnek, az meg is érkezik. Egy időben hiánycikk volt az aszpirin, de biztosították őket, hogy ez idén nem fog előfordulni. A Fekete Sas Gyógyszertár be van készletezve, emiatt úgy gondolják, nem lesz problémájuk az őszi-téli szezonban. 

Jelenleg úgy látják, sok a náthás, vírusos beteg, emiatt az ezek ellen használt gyógyszereket többen keresik. Láz- és fájdalomcsillapító nélkül senki sem marad, ezt garantálni tudják, mivel sokféle hatóanyag van lázra és fájdalomra, de ezek között is találni egymással helyettesíthető készítményeket. A hatóanyag mindegyikben ugyanolyan, ugyanabban a mennyiségben, csak a gyártója más. Ha tehát kifogyna az egyik fajta termék, lesz helyettesítője. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu