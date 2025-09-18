1 órája
Győzött a falábas pilóta – Bezzecchi történelmet írt Misanóban, világbajnok csapódott a gumifalba (videó)
Marco Bezzecchi szombati sprintgyőzelmét egy falábbal ünnepelte Misano-ban, amivel nemcsak a közönséget nevettette meg, hanem saját gyerekkori kedvenc filmje előtt is tisztelgett. A San Marinó-i hétvége így nemcsak a pályán, hanem azon kívül is emlékezetes maradt: A bajnoki éllovas -és címvédő Marc Márquez a szombati sprinten bukott, ám vasárnap visszavágott, és győzött.
A szombati sprintfutam után sokan értetlenül nézték, miért emelget egy fából készült műlábat Bezzecchi a levezető körön. Az olasz pilóta később elárulta: a kellék a „Tre uomini e una gamba” (Három férfi és egy láb) című vígjátékból származik, amely gyerekkora óta kedvenc filmje. A misanói futamra sisakot tervező művész alkotta a falábat is, így a szimbólum kettős tisztelgés lett: humoros utalás és személyes emlék egyben.
Szombati MotoGP-sprint – Bezzecchi hazai közönség előtt nyert
Az olasz Aprilia pilóta teljesítménye önmagáért beszélt: a pole-pozícióból indulva sokáig vezette a sprintet, úgy tűnt, hogy a sokáig csak botladozó olasz csapat rátalált önmagára, majd elkövetett két kisebb hibát, aminek hatására Marc Márquez vette át tőle a vezetést. A spanyol azonban a 15-ös kanyarban bukott, így az olasz visszaszerezte az első helyet, és hazai közönsége előtt aratott győzelmet. Bár a futamot nem kísérte annyi esés, mint a Magyar Nagydíjat, a talján drukkerek így is parázs küzdelmeket élvezhettek. Álex Márquez megörökölte a második helyet, akit Fabio Di Giannantonio követett a dobogó legalsó fokán a VR46 Racing Team színeiben.
Vasárnapra összeszedte magát a hatszoros MotoGP-világbajnok
Marc Márquez ezúttal is kemény csatát vívott Marco Bezzecchivel. A spanyol pilóta hibátlanul motorozott – hiába loholt utána az olasz, mint egy éhes ragadozó, a gyári Ducatis nem hibázott, így tovább növelte előnyét az összetettben. A dobogót Álex Márquez tette teljessé, így a testvérpáros ismét együtt ünnepelhetett, kettejük szorításában pedig a „falábas” olasznak be kellett érnie a második hellyel.
A vasárnapi Misanoi főfutam végeredménye:
Hely Versenyző Csapat Idő / Különbség
1. Marc Márquez Ducati Lenovo 41'20.898
2. Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.568 s
3. Álex Márquez Gresini Ducati +7.734 s
4. Franco Morbidelli VR46 Ducati +10.379 s
5. Fabio Di Giannantonio VR46 Ducati +11.330 s
6. Fermín Aldeguer Gresini Ducati +16.069 s
7. Luca Marini Honda HRC Castrol +17.965 s
8. Fabio Quartararo Monster Yamaha +20.964 s
9. Miguel Oliveira Pramac Yamaha +21.565 s
10. Brad Binder KTM RC16 +23.109 s
