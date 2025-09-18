Győzött a falábas pilóta – Bezzecchi történelmet írt Misanóban, világbajnok csapódott a gumifalba (videó)

A szombati sprintfutam után sokan értetlenül nézték, miért emelget egy fából készült műlábat Bezzecchi a levezető körön. Az olasz pilóta később elárulta: a kellék a „Tre uomini e una gamba” (Három férfi és egy láb) című vígjátékból származik, amely gyerekkora óta kedvenc filmje. A misanói futamra sisakot tervező művész alkotta a falábat is, így a szimbólum kettős tisztelgés lett: humoros utalás és személyes emlék egyben.

Marco Bezzecchi (elöl) és Marc Márquez (hátul) oda-vissza adogatták egymásnak a pozíciót a MotoGP Misano-i futamán

Gép: gpone.com

Szombati MotoGP-sprint – Bezzecchi hazai közönség előtt nyert

Az olasz Aprilia pilóta teljesítménye önmagáért beszélt: a pole-pozícióból indulva sokáig vezette a sprintet, úgy tűnt, hogy a sokáig csak botladozó olasz csapat rátalált önmagára, majd elkövetett két kisebb hibát, aminek hatására Marc Márquez vette át tőle a vezetést. A spanyol azonban a 15-ös kanyarban bukott, így az olasz visszaszerezte az első helyet, és hazai közönsége előtt aratott győzelmet. Bár a futamot nem kísérte annyi esés, mint a Magyar Nagydíjat, a talján drukkerek így is parázs küzdelmeket élvezhettek. Álex Márquez megörökölte a második helyet, akit Fabio Di Giannantonio követett a dobogó legalsó fokán a VR46 Racing Team színeiben.

Vasárnapra összeszedte magát a hatszoros MotoGP-világbajnok

Marc Márquez ezúttal is kemény csatát vívott Marco Bezzecchivel. A spanyol pilóta hibátlanul motorozott – hiába loholt utána az olasz, mint egy éhes ragadozó, a gyári Ducatis nem hibázott, így tovább növelte előnyét az összetettben. A dobogót Álex Márquez tette teljessé, így a testvérpáros ismét együtt ünnepelhetett, kettejük szorításában pedig a „falábas” olasznak be kellett érnie a második hellyel.

A vasárnapi Misanoi főfutam végeredménye:

Hely Versenyző Csapat Idő / Különbség

1. Marc Márquez Ducati Lenovo 41'20.898

2. Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.568 s

3. Álex Márquez Gresini Ducati +7.734 s

4. Franco Morbidelli VR46 Ducati +10.379 s

5. Fabio Di Giannantonio VR46 Ducati +11.330 s

6. Fermín Aldeguer Gresini Ducati +16.069 s

7. Luca Marini Honda HRC Castrol +17.965 s

8. Fabio Quartararo Monster Yamaha +20.964 s

9. Miguel Oliveira Pramac Yamaha +21.565 s

10. Brad Binder KTM RC16 +23.109 s