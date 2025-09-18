szeptember 18., csütörtök

MotoGP-szenzáció

1 órája

Győzött a falábas pilóta – Bezzecchi történelmet írt Misanóban, világbajnok csapódott a gumifalba (videó)

Címkék#Marco Bezzecchi#faláb#misano#futam#Marc Márquez#MotoGP

Marco Bezzecchi szombati sprintgyőzelmét egy falábbal ünnepelte Misano-ban, amivel nemcsak a közönséget nevettette meg, hanem saját gyerekkori kedvenc filmje előtt is tisztelgett. A San Marinó-i hétvége így nemcsak a pályán, hanem azon kívül is emlékezetes maradt: A bajnoki éllovas -és címvédő Marc Márquez a szombati sprinten bukott, ám vasárnap visszavágott, és győzött.

Csizi Péter

A szombati sprintfutam után sokan értetlenül nézték, miért emelget egy fából készült műlábat Bezzecchi a levezető körön. Az olasz pilóta később elárulta: a kellék a „Tre uomini e una gamba” (Három férfi és egy láb) című vígjátékból származik, amely gyerekkora óta kedvenc filmje. A misanói futamra sisakot tervező művész alkotta a falábat is, így a szimbólum kettős tisztelgés lett: humoros utalás és személyes emlék egyben.

Marco Bezzecchi (elöl) és Marc Márquez (hátul) oda-vissza adogatták egymásnak a pozíciót a MotoGP Misano-i futamán
Marco Bezzecchi (elöl) és Marc Márquez (hátul) oda-vissza adogatták egymásnak a pozíciót a MotoGP Misano-i futamán
Gép: gpone.com

Szombati MotoGP-sprint – Bezzecchi hazai közönség előtt nyert

Az olasz Aprilia pilóta teljesítménye önmagáért beszélt: a pole-pozícióból indulva sokáig vezette a sprintet, úgy tűnt, hogy a sokáig csak botladozó olasz csapat rátalált önmagára, majd elkövetett két kisebb hibát, aminek hatására Marc Márquez vette át tőle a vezetést. A spanyol azonban a 15-ös kanyarban bukott, így az olasz visszaszerezte az első helyet, és hazai közönsége előtt aratott győzelmet. Bár a futamot nem kísérte annyi esés, mint a Magyar Nagydíjat, a talján drukkerek így is parázs küzdelmeket élvezhettek. Álex Márquez megörökölte a második helyet, akit Fabio Di Giannantonio követett a dobogó legalsó fokán a VR46 Racing Team színeiben.

Vasárnapra összeszedte magát a hatszoros MotoGP-világbajnok

Marc Márquez ezúttal is kemény csatát vívott Marco Bezzecchivel. A spanyol pilóta hibátlanul motorozott – hiába loholt utána az olasz, mint egy éhes ragadozó, a gyári Ducatis nem hibázott, így tovább növelte előnyét az összetettben. A dobogót Álex Márquez tette teljessé, így a testvérpáros ismét együtt ünnepelhetett, kettejük szorításában pedig a „falábas” olasznak be kellett érnie a második hellyel.

A vasárnapi Misanoi főfutam végeredménye:

Hely    Versenyző    Csapat    Idő / Különbség
1.    Marc Márquez    Ducati Lenovo    41'20.898
2.    Marco Bezzecchi    Aprilia Racing    +0.568 s
3.    Álex Márquez    Gresini Ducati    +7.734 s
4.    Franco Morbidelli    VR46 Ducati    +10.379 s
5.    Fabio Di Giannantonio    VR46 Ducati    +11.330 s
6.    Fermín Aldeguer    Gresini Ducati    +16.069 s
7.    Luca Marini    Honda HRC Castrol    +17.965 s
8.    Fabio Quartararo    Monster Yamaha    +20.964 s
9.    Miguel Oliveira    Pramac Yamaha    +21.565 s
10.    Brad Binder    KTM RC16    +23.109 s

 

