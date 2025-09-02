szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korszerűsítik a vasútállomásokat

23 perce

Új korszak a vasúti síneken: így újítja meg állomásait és vonalait a GYSEV

Címkék#Vasútállomás#vonal#GYSEV#Ajka#várpalota#Veszprém

A júliusi vonalátvételt követően látványos fejlesztésekbe kezdett a GYSEV Zrt., amelyek a mindennapi utazást teszik kényelmesebbé és biztonságosabbá. A nyugat-magyarországi vasúttársaság célja, hogy az átvett állomásokon és vonalakon ne csak a vonatok, hanem az utazási élmény is 21. századi legyen.

Titzl Vivien

A GYSEV közleménye szerint Zalaegerszegen, Zalaszentivánon, Nagykanizsán és Jánosházán már új, nagy felbontású kültéri és beltéri monitorok segítik az utasokat. A vandalizmus ellen biztonsági üveggel védett kijelzők a menetrendet és a fontos információkat nagy fényerővel jelenítik meg, így napsütésben is jól láthatók – számolt be róla az iho.hu.

GYSEV: esőbeállók, új monitorok és állomásfelújítások a vasúti vonalakon
GYSEV: esőbeállók, új monitorok és állomásfelújítások a vasúti vonalakon 
Forrás: iho.hu

Esőbeállók és világító feliratok

Az idei évben Nagykanizsa és Celldömölk állomásain kapnak új esőbeállót a peronok, hogy az utasok kényelmesen várhassák a vonatot rossz időben is. Emellett több állomás – például Keszthely, Veszprém, Tapolca, Celldömölk és Sárvár – homlokzatára világító „Vasútállomás” felirat kerül, amely a GYSEV logójával együtt modern, egységes arculatot ad.

Állomásfelújítások: Ajka és Várpalota fókuszban

Ajkán még idén megkezdődik az állomásépület és a jegypénztár felújítása. A munkák ideje alatt ideiglenes várótermet és mosdót biztosítanak az utasoknak. A cél az épület korhű helyreállítása, magastetővel, vakolatdíszekkel és új nyílászárókkal.

Várpalotán szintén teljes körű felújítás indul: megújul a váróterem, az utasforgalmi területek, a mellékhelyiségek és a homlokzat. A munkálatok idején az állomás folyamatosan üzemel, a menetrend változatlan marad.

A GYSEV További tervei 2025-re

A GYSEV szakemberei felmérték a 750 kilométernyi átvett vonalat, és átfogó fejlesztési koncepciót dolgoztak ki. A következő időszakban több pályaszakasz részleges rekonstrukciója, a Zalaszentiván–Nagykanizsa vonal villamosítása és a Boba–Őrihodos közötti forgalomirányítás modernizálása is napirenden van.
Kiemelt figyelmet kap a biztonság: a vasúti átjárókban sorompók modernizálását és félcsapórudak telepítését tervezik, ami jelentősen növeli majd a közlekedés biztonságát.

Minőségi ugrás a vasúti utazásban

A fejlesztések nemcsak az utasok kényelmét szolgálják, hanem a dolgozóknak is korszerű munkakörnyezetet biztosítanak. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi vállalásai nyomán a tarifareform után a magyar vasúti közlekedés nemcsak olcsóbb, hanem érezhetően jobb is lett – a GYSEV pedig a bizonyíték arra, hogy a változások már most kézzelfoghatóak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu