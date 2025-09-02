Új korszak a vasúti síneken: így újítja meg állomásait és vonalait a GYSEV

A GYSEV közleménye szerint Zalaegerszegen, Zalaszentivánon, Nagykanizsán és Jánosházán már új, nagy felbontású kültéri és beltéri monitorok segítik az utasokat. A vandalizmus ellen biztonsági üveggel védett kijelzők a menetrendet és a fontos információkat nagy fényerővel jelenítik meg, így napsütésben is jól láthatók – számolt be róla az iho.hu.

GYSEV: esőbeállók, új monitorok és állomásfelújítások a vasúti vonalakon

Forrás: iho.hu

Esőbeállók és világító feliratok

Az idei évben Nagykanizsa és Celldömölk állomásain kapnak új esőbeállót a peronok, hogy az utasok kényelmesen várhassák a vonatot rossz időben is. Emellett több állomás – például Keszthely, Veszprém, Tapolca, Celldömölk és Sárvár – homlokzatára világító „Vasútállomás” felirat kerül, amely a GYSEV logójával együtt modern, egységes arculatot ad.

Állomásfelújítások: Ajka és Várpalota fókuszban

Ajkán még idén megkezdődik az állomásépület és a jegypénztár felújítása. A munkák ideje alatt ideiglenes várótermet és mosdót biztosítanak az utasoknak. A cél az épület korhű helyreállítása, magastetővel, vakolatdíszekkel és új nyílászárókkal.

Várpalotán szintén teljes körű felújítás indul: megújul a váróterem, az utasforgalmi területek, a mellékhelyiségek és a homlokzat. A munkálatok idején az állomás folyamatosan üzemel, a menetrend változatlan marad.

A GYSEV További tervei 2025-re

A GYSEV szakemberei felmérték a 750 kilométernyi átvett vonalat, és átfogó fejlesztési koncepciót dolgoztak ki. A következő időszakban több pályaszakasz részleges rekonstrukciója, a Zalaszentiván–Nagykanizsa vonal villamosítása és a Boba–Őrihodos közötti forgalomirányítás modernizálása is napirenden van.

Kiemelt figyelmet kap a biztonság: a vasúti átjárókban sorompók modernizálását és félcsapórudak telepítését tervezik, ami jelentősen növeli majd a közlekedés biztonságát.

Minőségi ugrás a vasúti utazásban

A fejlesztések nemcsak az utasok kényelmét szolgálják, hanem a dolgozóknak is korszerű munkakörnyezetet biztosítanak. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi vállalásai nyomán a tarifareform után a magyar vasúti közlekedés nemcsak olcsóbb, hanem érezhetően jobb is lett – a GYSEV pedig a bizonyíték arra, hogy a változások már most kézzelfoghatóak.