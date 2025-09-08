Megújult a püspök mellszobra

Gyurátz Ferenc felújított emlékhelyét ünnepi istentisztelet keretében avatták újra, melyet Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke áldott meg. A mellszobor az elmúlt évtizedek során megkopott, elszíneződött, a talapzata megsüllyedt, a feliratok pedig szinte olvashatatlanná váltak.

Gyurátz Ferenc 1925-ben vérmérgezésben halt meg

Forrás: Pápai Médiacentrum/Horváth Andrea

Gyurátz Ferenc nevét iskola is viseli Pápán

A gyülekezet presbitériuma ezért döntött a helyreállítás mellett. A munkát restaurátor és sírköves mester végezte: a szobrot megtisztították, a talapzatot kijavították, a feliratokat újraaranyozták.

Polgárdi Sándor evangélikus lelkipásztor a Pápai Médiacentrumnak elmondta, a szobor felújítása úgy készült el, hogy közben egy megújult zöldövezet is kialakult. Ez reménységet ad arra, hogy a jövőben a templom is megújulhat, és a kettő együtt egy szép egészet alkot majd. A felújítás költsége meghaladta a 4 millió forintot, amelyhez több forrásból érkezett támogatás: a Miniszterelnökség egyházi államtitkárságától, Pápa város önkormányzatától, a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerülettől, valamint a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyétől.

A szobor újra eredeti helyén, az evangélikus templom előtt áll

Forrás: Pápai Médiacentrum/Horváth Andrea

Az ünnepi alkalmon Szemerei János püspök hangsúlyozta: Gyurátz Ferenc életpéldájából ma is sokat lehet tanulni.

– Egyrészt az igényességéből, amellyel a tudományokat művelte, a tanításban és a fiatalok képzésében mutatott elkötelezettségéből, másrészt abból a szociális érzékenységből, amely különösen fontos a mai, sokszor embertelenedő világban – fogalmazott a püspök, majd hozzátette: az evangélikus egyházban kevés szobor készült lelkészekről. Sopronban például az 1500-as évektől festett portrékon örökítették meg őket, de a szobrászati emlékek ritkaságnak számítanak. Ezért is különleges, hogy Pápán ilyen formában tiszteleghetnek egy kiemelkedő egyéniség előtt. Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult, ahol a gyülekezet tagjai közösen emlékeztek a 100 éve elhunyt püspökre.