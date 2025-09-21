szeptember 22., hétfő

Hadgyakorlat

4 órája

Hatalmas katonai járművek lepik el a 8-as és a 83-as utat (is), óvatosságra int a honvédség!

Címkék#nagyszabású hadgyakorlat#közös hadgyakorlat#hadgyakorlat

Hétfőn megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásra kell számítani a Szolnok és Pápa közötti útvonalon, ugyanis a MH Kiss József 86. Helikopterdandár technikai eszközeivel légi és közúti átcsoportosítást hajt végre Szolnokról a pápai MH 47. Bázisrepülőtérre.

Polgár Tibor

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint az áttelepülő magyar helikopterek miatt intenzív hanghatás, valamint megnövekedett közúti forgalom várható a Szolnok-Szandaszőlős 442 sz. út – M44 – 44 sz. út – 54 sz. út – M5 – 52. sz. út – 51. sz. út – M8 Pentele híd – M6 – 62. sz. út – M7 – 8. sz. főút – 83 sz. út – MH 47. Bázisrepülőtér (Pápa) útvonalon hétfőn. A katonai eszközök áttelepítése az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi hadgyakorlat keretében történik.

Hadgyakorlatra indulnak a helikopterek
Hadgyakorlatra indulnak a helikopterek
Fotó: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

Hadgyakorlat: fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől a honvédség

"Kérjük, hogy a katonai járművek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól" - írja az MH 47. Bázisrepülőtér Facebook-oldala.

 

