Egy öreg autó az otthona két veszprémi férfinak, de ők bizakodva tekintenek előre

A kombi BMW sajnos nem az utóbbi időben vált László és Péter ideiglenes otthonává, hanem akkor, amikor a felújítás miatt el kellett hagyniuk a nővérszállót, ahol korábban jogosultak voltak lakhatásra. A helyzetük sokak figyelmét felkeltette, és egyfajta jelképpé vált: a társadalom peremén élő emberek, a hajléktalanok gyakran kénytelenek szokatlan megoldásokhoz folyamodni. Ugyanakkor Lászlóék elmondása szerint hálásak a szociális munkásoktól, a civil szervezetektől rendszeresen érkező segítségért, a veszprémi rendőrségtől kapott támogatásért, és úgy tűnik, talán közel a pozitív fordulat.

László, az alkalmi lakás tulajdonosa bizakodva mesélt lapunknak a remélt sorsfordító változásról és a rendőrség korrektségéről. Maga mögött hagyhatja a hajléktalanlétet

Fotó: Csizi Péter / Napló

Emberségből jelesre vizsgáztak a rendőrök, de segített az önkormányzat és a máltaiak is

A bajor járgány fedélzetén aligha könnyűek a mindennapok. Az autó az utolsó saját, zárható tér, amely némi biztonságot nyújt a két férfinek kiszolgáltatott helyzetükben. A Stromfeld utcai parkolóból nemrég egy másik placcra költöztek át, miközben váratlan fordulat állt be az autó tulajdonosának életében: László párja örökölt egy házacskát a déli határ mentén, ezért ideiglenesen hátrahagyta a szürke BMW-t, hogy elintézze a hivatalos ügyeit. Helyére Péter ült be az autóba – afféle alkalmi bajtársként –, hogy Lászlóval vállvetve nézzenek szembe a hajléktalanlét minden bizonytalanságával.

A környéken járva kiderült, hogy nem egyedi esetről van szó: az említett német gépjármű mellett még két másik autó is alkalmi szállássá avanzsált az utóbbi időben. Lászlóék állítása szerint itt nyugodtabb helyen vannak, senki sem vegzálja őket. Külön köszönetet mondtak minden segítségért, amit a veszprémi rendőrök és a Máltai Szeretetszolgálat nyújtott számukra. A járművekben élők közössége összetart: megosztják egymással erőforrásaikat, élelmüket, és a társaságuk erőt ad a mindennapi túléléshez.

A BMW tetejéből kialakított gardróbot ezúttal nem takarta sötét fólia. László vendége is bizakodva látja a jövőt

Fotó: Csizi Péter / Napló

Egy új kezdet ad okot a bizakodásra a hajléktalanok számára

A szeretetszolgálat vállalta, hogy László és párja ruháit, csomagjait elszállítja, így könnyebben elindulhatnak egy új élet felé, azonban a kocsi sorsa kérdéses: lejárt műszaki vizsgája miatt egyelőre nem alkalmas arra, hogy útra keljen, ezért a tulajdonos most pénzt és erőt gyűjt, hogy a BMW is velük tarthasson délre, Drávaszabolcsba.