szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajka

1 órája

Hála, megemlékezés, tiszteletadás

Címkék#Padragi Bányász Hagyományőrző Kör#bányászati múzeum#Karnics Miklós

Hetvenötödik alkalommal ünnepelte a bányásztársadalom a Bányásznapot szeptember első hétvégéjén. Ajkán ekkor emlékeztek meg a 160 éve megkezdődött bányászatról valamint a Bányászati Múzeum alapításának 60. évfordulójáról is.

Tisler Anna

A háromnapos program a hagyománynak megfelelően Padragkút városrészben a bányaüzemi emlékmű megkoszorúzásával kezdődött. A Csikólegelő városrész közösségi terén szombaton délután tartott ünnepi köszöntőjében Karnics Miklós önkormányzati képviselő, a Padragi Bányász Hagyományőrző Kör elnöke kijelentette, az ősi szakma művelőiről való megemlékezés szól az elődök tiszteletéről, főhajtás mindazon társak előtt, akik  nehéz, a veszélyekkel naponta szembenéző küzdelmek során akár a legdrágábbat, az életüket is készek voltak feláldozni azért, hogy jobb, szebb, emberibb legyen az életünk, a világunk. Emlékezünk a bányász kollektívákra, a föld mélyén töltött műszakokra, az összetartozásra. A bányászok élete, hűségük a hivatásukhoz, az összefogásuk ma is példát mutat az utódoknak.

A Hild parkban a bányásztelepi közösség is elhelyezte a koszorút
Fotó: Tisler Anna

– Emlékezünk munkahelyünkre, amely tisztes megélhetést nyújtott a bányásztársadalom számára. Ragaszkodunk a bányász múltunkhoz, és úgy gondolom, hogy aki valaha dolgozott a föld alatt, amíg él, a szívében bányász marad. Ma nemcsak a múltra emlékezünk, hanem az út előtt is tisztelgünk, amit a város az elmúlt 160 év alatt megtett az iparág által. Az akkori kis faluból egy modern, élhető, város lett, amelyben a bányászok érdeme elvitathatatlan. A föld alatt végzett munka nem volt könnyű, nem csak fizikailag volt megterhelő, de olyan összetartás, bajtársiasságot is megkövetelt, amely mára városunk lelkének részévé vált – hangsúlyozta az elnök. 

A bányász kultúra és a hagyományok ma is fontosak. Szombaton reggel az Ajka-Csingervölgyi Zeneegylet tagjai Csingervölgyben, a Bányásztelepen, Padragkúton és a belvárosban zenés ébresztő tartottak. A nap folyamán a Hild parkban és a Bányászati Múzeumban koszorúztak a város önkormányzatának képviselői és a civil szervezetek, közösségek. 

Vasárnap reggel a csingervölgyi kápolnában a bányászokért mondott misét Tüttő Ágoston káplán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu