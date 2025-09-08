Hála, megemlékezés, tiszteletadás

A háromnapos program a hagyománynak megfelelően Padragkút városrészben a bányaüzemi emlékmű megkoszorúzásával kezdődött. A Csikólegelő városrész közösségi terén szombaton délután tartott ünnepi köszöntőjében Karnics Miklós önkormányzati képviselő, a Padragi Bányász Hagyományőrző Kör elnöke kijelentette, az ősi szakma művelőiről való megemlékezés szól az elődök tiszteletéről, főhajtás mindazon társak előtt, akik nehéz, a veszélyekkel naponta szembenéző küzdelmek során akár a legdrágábbat, az életüket is készek voltak feláldozni azért, hogy jobb, szebb, emberibb legyen az életünk, a világunk. Emlékezünk a bányász kollektívákra, a föld mélyén töltött műszakokra, az összetartozásra. A bányászok élete, hűségük a hivatásukhoz, az összefogásuk ma is példát mutat az utódoknak.

A Hild parkban a bányásztelepi közösség is elhelyezte a koszorút

Fotó: Tisler Anna

– Emlékezünk munkahelyünkre, amely tisztes megélhetést nyújtott a bányásztársadalom számára. Ragaszkodunk a bányász múltunkhoz, és úgy gondolom, hogy aki valaha dolgozott a föld alatt, amíg él, a szívében bányász marad. Ma nemcsak a múltra emlékezünk, hanem az út előtt is tisztelgünk, amit a város az elmúlt 160 év alatt megtett az iparág által. Az akkori kis faluból egy modern, élhető, város lett, amelyben a bányászok érdeme elvitathatatlan. A föld alatt végzett munka nem volt könnyű, nem csak fizikailag volt megterhelő, de olyan összetartás, bajtársiasságot is megkövetelt, amely mára városunk lelkének részévé vált – hangsúlyozta az elnök.

A bányász kultúra és a hagyományok ma is fontosak. Szombaton reggel az Ajka-Csingervölgyi Zeneegylet tagjai Csingervölgyben, a Bányásztelepen, Padragkúton és a belvárosban zenés ébresztő tartottak. A nap folyamán a Hild parkban és a Bányászati Múzeumban koszorúztak a város önkormányzatának képviselői és a civil szervezetek, közösségek.

Vasárnap reggel a csingervölgyi kápolnában a bányászokért mondott misét Tüttő Ágoston káplán.