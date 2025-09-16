1 órája
Megrázó fotókon a 8-as úti halálos baleset, szörnyű, ami a kocsiból maradt (+ galéria)
Halálos közúti baleset történt a 8-as úton, Apácatornánál hétfő hajnalban, a friss fotók sokkoló részleteket mutatnak.
Hétfőn a 8-as út apácatornai kereszteződésénél egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött, a személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette, a teherautó sofőrje könnyű sérülést szenvedett. A halálos balesetről tegnap részletesen beszámoltunk.
Halálos baleset az 8-ason
Az előző cikkünkben említettük, hogy a baleset után a 104-es és 105-ös kilométerszelvények között teljes útlezárás volt érvényben, a rendőrség a forgalmat Apácatorna–Veszprémgalsa–Kisberzseny felé terelte. A vontatót daruval emelték ki, a lezárás hosszan tartott. A katasztrófavédelem helyszíni fotói az ütközés következményeit mutatják, a roncsok látvány megrázó.
Megrázó fotókon a 8-as úti halálos balesetFotók: Ajkai HTP
A Veszprém vármegyei rendőrség közleménye szerint ugyan a 8-as főúton a félpályás korlátozásokat már feloldották, de a körültekintő vezetés továbbra is ajánlott.