Megrázó fotókon a 8-as úti halálos baleset, szörnyű, ami a kocsiból maradt (+ galéria)

Hétfőn a 8-as út apácatornai kereszteződésénél egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött, a személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette, a teherautó sofőrje könnyű sérülést szenvedett. A halálos balesetről tegnap részletesen beszámoltunk.

Halálos baleset utáni takarítás a 8-as úton

Forrás: Ajkai HTP

Halálos baleset az 8-ason

Az előző cikkünkben említettük, hogy a baleset után a 104-es és 105-ös kilométerszelvények között teljes útlezárás volt érvényben, a rendőrség a forgalmat Apácatorna–Veszprémgalsa–Kisberzseny felé terelte. A vontatót daruval emelték ki, a lezárás hosszan tartott. A katasztrófavédelem helyszíni fotói az ütközés következményeit mutatják, a roncsok látvány megrázó.