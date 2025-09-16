szeptember 16., kedd

Halálos baleset

1 órája

Megrázó fotókon a 8-as úti halálos baleset, szörnyű, ami a kocsiból maradt (+ galéria)

Halálos közúti baleset történt a 8-as úton, Apácatornánál hétfő hajnalban, a friss fotók sokkoló részleteket mutatnak.

Balogh Rebeka

Hétfőn a 8-as út apácatornai kereszteződésénél egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött, a személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette, a teherautó sofőrje könnyű sérülést szenvedett. A halálos balesetről tegnap részletesen beszámoltunk.

Halálos baleset utáni takarítás a 8-as úton Forrás: Ajkai HTP
Halálos baleset utáni takarítás a 8-as úton
Forrás: Ajkai HTP

Halálos baleset az 8-ason

Az előző cikkünkben említettük, hogy a baleset után a 104-es és 105-ös kilométerszelvények között teljes útlezárás volt érvényben, a rendőrség a forgalmat Apácatorna–Veszprémgalsa–Kisberzseny felé terelte. A vontatót daruval emelték ki, a lezárás hosszan tartott. A katasztrófavédelem helyszíni fotói az ütközés következményeit mutatják, a roncsok látvány megrázó.

Megrázó fotókon a 8-as úti halálos baleset

Fotók: Ajkai HTP

A Veszprém vármegyei rendőrség közleménye szerint ugyan a 8-as főúton a félpályás korlátozásokat már feloldották, de a körültekintő vezetés továbbra is ajánlott.

 

