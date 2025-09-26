szeptember 26., péntek

54 perce

X. Alsóörsi Halnap és Szüreti Mulatság

Címkék#piknikhangulat#Alsóörsi Halnap és Szüreti Mulatság#horgászverseny

Alsóörs Község Önkormányzata és a Veszprémvidéki Horgász Egyesület 10. alkalommal szervezi meg a hagyományos őszi ünnepet, a Halnapot.

Szilas Lilla

Szeptember 27-én rendezik meg az Alsóörsi Halnapot 8 órától a Községi Strandon, melynek keretében horgászversenyt és halfőző versenyt is hirdettek. A Halnapon gyermekprogramok és kitűnő piknikhangulat várja az érdeklődőket, illetve azokat, akik szeretik a finom balatoni halakat

A halfőző versennyel népszerűsítik a balatoni halakat
Fotó: likebalaton.hu

A Szüreti mulatság a Sirály Parkban várja a szórakozni vágyókat délelőtt 11 órától. Egész nap az esemény vendége lesz Csuja Imre.

X. Alsóörsi Halnap és Szüreti Mulatság

A Halnap programjai: 

  • 8:00 Horgászverseny
  • 9:00-12:00 Halételek készítése
  • 12:00 A fogott halak mérlegelése és az elkészült ételek zsűrizése
  • 13:00 A főzőcsapatok halételei és a Hotel Labora által készített halászlé kiporciózása

A Szüreti Mulatság programja:

  • 11:00-17:00 Kirakodóvásár és borkóstolás
  • 14:00-14:15 Alsóörsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde fellépése
  • 14:15-14:30 Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont tanulóinak fellépése
  • 16:00 Paloznaki szüreti felvonulók fogadása
  • Traktorkiállítás, borkvíz

 

