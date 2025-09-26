Szeptember 27-én rendezik meg az Alsóörsi Halnapot 8 órától a Községi Strandon, melynek keretében horgászversenyt és halfőző versenyt is hirdettek. A Halnapon gyermekprogramok és kitűnő piknikhangulat várja az érdeklődőket, illetve azokat, akik szeretik a finom balatoni halakat.

A halfőző versennyel népszerűsítik a balatoni halakat

Fotó: likebalaton.hu

A Szüreti mulatság a Sirály Parkban várja a szórakozni vágyókat délelőtt 11 órától. Egész nap az esemény vendége lesz Csuja Imre.

X. Alsóörsi Halnap és Szüreti Mulatság

A Halnap programjai:

8:00 Horgászverseny

9:00-12:00 Halételek készítése

12:00 A fogott halak mérlegelése és az elkészült ételek zsűrizése

13:00 A főzőcsapatok halételei és a Hotel Labora által készített halászlé kiporciózása

A Szüreti Mulatság programja: