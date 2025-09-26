Program
X. Alsóörsi Halnap és Szüreti Mulatság
Alsóörs Község Önkormányzata és a Veszprémvidéki Horgász Egyesület 10. alkalommal szervezi meg a hagyományos őszi ünnepet, a Halnapot.
Szeptember 27-én rendezik meg az Alsóörsi Halnapot 8 órától a Községi Strandon, melynek keretében horgászversenyt és halfőző versenyt is hirdettek. A Halnapon gyermekprogramok és kitűnő piknikhangulat várja az érdeklődőket, illetve azokat, akik szeretik a finom balatoni halakat.
A Szüreti mulatság a Sirály Parkban várja a szórakozni vágyókat délelőtt 11 órától. Egész nap az esemény vendége lesz Csuja Imre.
A Halnap programjai:
- 8:00 Horgászverseny
- 9:00-12:00 Halételek készítése
- 12:00 A fogott halak mérlegelése és az elkészült ételek zsűrizése
- 13:00 A főzőcsapatok halételei és a Hotel Labora által készített halászlé kiporciózása
A Szüreti Mulatság programja:
- 11:00-17:00 Kirakodóvásár és borkóstolás
- 14:00-14:15 Alsóörsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde fellépése
- 14:15-14:30 Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont tanulóinak fellépése
- 16:00 Paloznaki szüreti felvonulók fogadása
- Traktorkiállítás, borkvíz
