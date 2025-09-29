szeptember 29., hétfő

Halnap

52 perce

Egy napra Pajkaszeg és Alsóörs testvérfalvak lettek (+ fotók, videó)

Az Alsóörs Község Önkormányzata és a Veszprémvidéki Horgász Egyesület szervezésében szombaton tizedik alkalommal szervezték meg a Halnapot, délutánra pedig szüreti mulatság jutott.

Szilas Lilla

Már reggel nyolc órakor gyülekeztek a horgászok az Alsóörsi Községi Strandon, ahol egy verseny keretein belül mérhették össze tudásukat. Ezután kilenc órakor ellepték a bográcsok a strandot és kezdetét vette a halételek elkészítése. A főzőverseny nyertese a Cseh család halétele lett, akik megkapták az Alsóörsi Halnap Vándorserlegét. Eközben a strandon a gyermekek számára vásári játékokat helyeztek ki, majd mindenki megkóstolhatta a finomabbnál finomabb halételeket.

Horgászok lepték el a strandot az X. Alsóörsi Halnapon
Horgászok lepték el a strandot az X. Alsóörsi Halnapon
Fotó: Annus Gábor/Napló

Az esemény vendége volt a népszerű, Jászai Mari-díjas színművész, Csuja Imre, akit sokan Pajkaszeg polgármestereként ismernek a tévéképernyőről. Csuja Imre szívesen kipróbálta a horgászatot és megkóstolta a legjobb balatoni halkból készült ételeket. Délután megérkeztek Paloznakról a szüreti felvonulók, akik dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőt is magukkal hozták.

Egy napra Pajkaszeg és Alsóörs testvérfalvak lettek

Fotók: Annus Gábor/Napló

Halnap és szüreti mulatság Alsóörsön

Délután a Sirály parkban folytatódott a mulatság, ahol felléptek a Napraforgó Óvoda és az Alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola 2. osztályának gyermekei. A parkban kirakodóvásárt rendeztek be, lehetőség volt bort kóstolni és borkvízen részt venni.

A feldíszített teherautókon, traktorokon és lovaskocsikon érkező, sok esetben szép ruhába öltözött szüreti felvonulók megérkezése után Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere és Kontrát Károly mondta el ünnepi köszöntőjét.

 

 

