52 perce
Egy napra Pajkaszeg és Alsóörs testvérfalvak lettek (+ fotók, videó)
Az Alsóörs Község Önkormányzata és a Veszprémvidéki Horgász Egyesület szervezésében szombaton tizedik alkalommal szervezték meg a Halnapot, délutánra pedig szüreti mulatság jutott.
Már reggel nyolc órakor gyülekeztek a horgászok az Alsóörsi Községi Strandon, ahol egy verseny keretein belül mérhették össze tudásukat. Ezután kilenc órakor ellepték a bográcsok a strandot és kezdetét vette a halételek elkészítése. A főzőverseny nyertese a Cseh család halétele lett, akik megkapták az Alsóörsi Halnap Vándorserlegét. Eközben a strandon a gyermekek számára vásári játékokat helyeztek ki, majd mindenki megkóstolhatta a finomabbnál finomabb halételeket.
Az esemény vendége volt a népszerű, Jászai Mari-díjas színművész, Csuja Imre, akit sokan Pajkaszeg polgármestereként ismernek a tévéképernyőről. Csuja Imre szívesen kipróbálta a horgászatot és megkóstolta a legjobb balatoni halkból készült ételeket. Délután megérkeztek Paloznakról a szüreti felvonulók, akik dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőt is magukkal hozták.
Egy napra Pajkaszeg és Alsóörs testvérfalvak lettekFotók: Annus Gábor/Napló
Halnap és szüreti mulatság Alsóörsön
Délután a Sirály parkban folytatódott a mulatság, ahol felléptek a Napraforgó Óvoda és az Alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola 2. osztályának gyermekei. A parkban kirakodóvásárt rendeztek be, lehetőség volt bort kóstolni és borkvízen részt venni.
A feldíszített teherautókon, traktorokon és lovaskocsikon érkező, sok esetben szép ruhába öltözött szüreti felvonulók megérkezése után Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere és Kontrát Károly mondta el ünnepi köszöntőjét.