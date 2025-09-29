Egy napra Pajkaszeg és Alsóörs testvérfalvak lettek (+ fotók, videó)

Már reggel nyolc órakor gyülekeztek a horgászok az Alsóörsi Községi Strandon, ahol egy verseny keretein belül mérhették össze tudásukat. Ezután kilenc órakor ellepték a bográcsok a strandot és kezdetét vette a halételek elkészítése. A főzőverseny nyertese a Cseh család halétele lett, akik megkapták az Alsóörsi Halnap Vándorserlegét. Eközben a strandon a gyermekek számára vásári játékokat helyeztek ki, majd mindenki megkóstolhatta a finomabbnál finomabb halételeket.

Horgászok lepték el a strandot az X. Alsóörsi Halnapon

Fotó: Annus Gábor/Napló

Az esemény vendége volt a népszerű, Jászai Mari-díjas színművész, Csuja Imre, akit sokan Pajkaszeg polgármestereként ismernek a tévéképernyőről. Csuja Imre szívesen kipróbálta a horgászatot és megkóstolta a legjobb balatoni halkból készült ételeket. Délután megérkeztek Paloznakról a szüreti felvonulók, akik dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőt is magukkal hozták.