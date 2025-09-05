szeptember 5., péntek

Balatonkenesei Városvédő Egyesület

Hangulatos előtetőt kapott a balatonkenesei bölcsőde (+ galéria)

Címkék#Kippkopp Óvoda és Bölcsőde#mesefigura#Balatonkenesei Városvédő Egyesület

Elkészült a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde bejárata fölé épített új előtető, valamint a mesefigurákkal díszített oldalfal.

Szilas Lilla

A Balatonkenesei Városvédő Egyesület az idei évre elfogadott munkatervének megfelelően elvégezte a munkálatokat a város bölcsődéjében. 

A Balatonkenesei Városvédő Egyesület készítette az előtetőt
A Balatonkenesei Városvédő Egyesület készítette az előtetőt
Fotó: Boor Ádám

Az előtető nem csak praktikus, hanem barátságosabbá és vidámabbá teszi a bölcsődébe érkezést a gyermekek és szüleik számára - írták az egyesület Facebook-oldalán.

Hangulatos előtetőt kapott a balatonkenesei bölcsőde

Fotók: Boor Ádám

 

