Hangulatos előtetőt kapott a balatonkenesei bölcsőde (+ galéria)

A Balatonkenesei Városvédő Egyesület az idei évre elfogadott munkatervének megfelelően elvégezte a munkálatokat a város bölcsődéjében.

A Balatonkenesei Városvédő Egyesület készítette az előtetőt

Fotó: Boor Ádám

Az előtető nem csak praktikus, hanem barátságosabbá és vidámabbá teszi a bölcsődébe érkezést a gyermekek és szüleik számára - írták az egyesület Facebook-oldalán.