Balatonkenesei Városvédő Egyesület
26 perce
Hangulatos előtetőt kapott a balatonkenesei bölcsőde (+ galéria)
Elkészült a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde bejárata fölé épített új előtető, valamint a mesefigurákkal díszített oldalfal.
A Balatonkenesei Városvédő Egyesület az idei évre elfogadott munkatervének megfelelően elvégezte a munkálatokat a város bölcsődéjében.
Az előtető nem csak praktikus, hanem barátságosabbá és vidámabbá teszi a bölcsődébe érkezést a gyermekek és szüleik számára - írták az egyesület Facebook-oldalán.
Hangulatos előtetőt kapott a balatonkenesei bölcsődeFotók: Boor Ádám
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre