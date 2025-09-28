Elképesztő, mit csinál egy varjú, ha rosszul érzi magát! (+ videó)

szeptember 28., vasárnap

Aki már látott varjat furcsán, mozdulatlanul feküdni egy hangyaboly mellett, lehet, hogy épp egy különleges öngyógyító rituálét figyelt meg. A jelenség valódi, neve is van: hangyázás.

Passzív hangyázás: a varjú leereszkedik vagy lefekszik a hangyabolyhoz, és hagyja, hogy a hangyák mászkáljanak a tollán.

Fotó: Marie-Lan Taÿ Pamart

Első pillantásra hihetetlennek tűnhet az a kép, amelyen egy fekete madár mozdulatlanul fekszik egy hangyaboly tetején, szárnyait részben kitárva. A fotón lépésről lépésre látható, hogy hangyák mászkálnak a tollazatán, de vajon mi áll ennek a viselkedésnek, a hangyázásnak a hátterében?

Hangyázás - a varjak is csinálják, de miért?

A hangyázás (anting) olyan madári viselkedés, amikor a madár hangyákat vagy hangyához hasonló rovarokat használ tollazata kezelésére aktívan vagy passzívan. 

  • Passzív hangyázás: a varjú leereszkedik vagy lefekszik a hangyabolyhoz, és hagyja, hogy a hangyák mászkáljanak a tollán. Ez a fajta viselkedés különösen gyakori a hollóféléknél.
  • Aktív hangyázás: a madár csőrrel összeszedi a hangyákat, majd végigdörzsöli őket a tollazatán. 

De miért találkozhatunk ilyen jelenséggel a varjaknál?

Mi az előnye?

Több, részben párhuzamos elmélet létezik arra, miért alkalmazzák a madarak, a varjak is a hangyázást:

  • Paraziták elűzése
    A hangyák által kibocsátott hangyasav (formi­c-sav) antibakteriális, gombaellenes és rovarirtó tulajdonságokkal bír. Ebből kifolyólag a madarak potenciálisan használhatják azt a tolltetvek, atkák vagy más külső élősködők visszaszorítására. 
  • Tollápolás / irritáció csökkentése
    Tollváltás idején a bőr érzékenyebb lehet — a hangyasav segíthet enyhíteni az irritációt vagy elősegítheti a tollak közötti tisztulást. 
  • Egészségmegőrzés baktériumok és gombák ellen
    A hangyasav gátolhatja bizonyos mikroorganizmusok növekedését, amelyek károsíthatnák a tollakat. 

Érdemes megjegyezni, hogy egyik elmélet sem magyaráz mindent, és a kutatások nem teljesen egységesek arról, hogy az összes esetben ugyanaz a motiváció áll e mögött a viselkedés mögött.

 

