Elképesztő, mit csinál egy varjú, ha rosszul érzi magát! (+ videó)
Aki már látott varjat furcsán, mozdulatlanul feküdni egy hangyaboly mellett, lehet, hogy épp egy különleges öngyógyító rituálét figyelt meg. A jelenség valódi, neve is van: hangyázás.
Passzív hangyázás: a varjú leereszkedik vagy lefekszik a hangyabolyhoz, és hagyja, hogy a hangyák mászkáljanak a tollán.
Fotó: Marie-Lan Taÿ Pamart
Első pillantásra hihetetlennek tűnhet az a kép, amelyen egy fekete madár mozdulatlanul fekszik egy hangyaboly tetején, szárnyait részben kitárva. A fotón lépésről lépésre látható, hogy hangyák mászkálnak a tollazatán, de vajon mi áll ennek a viselkedésnek, a hangyázásnak a hátterében?
Hangyázás - a varjak is csinálják, de miért?
A hangyázás (anting) olyan madári viselkedés, amikor a madár hangyákat vagy hangyához hasonló rovarokat használ tollazata kezelésére aktívan vagy passzívan.
- Passzív hangyázás: a varjú leereszkedik vagy lefekszik a hangyabolyhoz, és hagyja, hogy a hangyák mászkáljanak a tollán. Ez a fajta viselkedés különösen gyakori a hollóféléknél.
- Aktív hangyázás: a madár csőrrel összeszedi a hangyákat, majd végigdörzsöli őket a tollazatán.
De miért találkozhatunk ilyen jelenséggel a varjaknál?
Mi az előnye?
Több, részben párhuzamos elmélet létezik arra, miért alkalmazzák a madarak, a varjak is a hangyázást:
- Paraziták elűzése
A hangyák által kibocsátott hangyasav (formic-sav) antibakteriális, gombaellenes és rovarirtó tulajdonságokkal bír. Ebből kifolyólag a madarak potenciálisan használhatják azt a tolltetvek, atkák vagy más külső élősködők visszaszorítására.
- Tollápolás / irritáció csökkentése
Tollváltás idején a bőr érzékenyebb lehet — a hangyasav segíthet enyhíteni az irritációt vagy elősegítheti a tollak közötti tisztulást.
- Egészségmegőrzés baktériumok és gombák ellen
A hangyasav gátolhatja bizonyos mikroorganizmusok növekedését, amelyek károsíthatnák a tollakat.
Érdemes megjegyezni, hogy egyik elmélet sem magyaráz mindent, és a kutatások nem teljesen egységesek arról, hogy az összes esetben ugyanaz a motiváció áll e mögött a viselkedés mögött.