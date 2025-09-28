Elképesztő, mit csinál egy varjú, ha rosszul érzi magát! (+ videó)

Első pillantásra hihetetlennek tűnhet az a kép, amelyen egy fekete madár mozdulatlanul fekszik egy hangyaboly tetején, szárnyait részben kitárva. A fotón lépésről lépésre látható, hogy hangyák mászkálnak a tollazatán, de vajon mi áll ennek a viselkedésnek, a hangyázásnak a hátterében?

Passzív hangyázás: a varjú leereszkedik vagy lefekszik a hangyabolyhoz, és hagyja, hogy a hangyák mászkáljanak a tollán

Fotó: Marie-Lan Taÿ Pamart

Hangyázás - a varjak is csinálják, de miért?

A hangyázás (anting) olyan madári viselkedés, amikor a madár hangyákat vagy hangyához hasonló rovarokat használ tollazata kezelésére aktívan vagy passzívan.

Passzív hangyázás : a varjú leereszkedik vagy lefekszik a hangyabolyhoz, és hagyja, hogy a hangyák mászkáljanak a tollán. Ez a fajta viselkedés különösen gyakori a hollóféléknél.

Aktív hangyázás: a madár csőrrel összeszedi a hangyákat, majd végigdörzsöli őket a tollazatán.

De miért találkozhatunk ilyen jelenséggel a varjaknál?

Mi az előnye?

Több, részben párhuzamos elmélet létezik arra, miért alkalmazzák a madarak, a varjak is a hangyázást:

Paraziták elűzése

A hangyák által kibocsátott hangyasav (formi­c-sav) antibakteriális, gombaellenes és rovarirtó tulajdonságokkal bír. Ebből kifolyólag a madarak potenciálisan használhatják azt a tolltetvek, atkák vagy más külső élősködők visszaszorítására.

Tollápolás / irritáció csökkentése

Tollváltás idején a bőr érzékenyebb lehet — a hangyasav segíthet enyhíteni az irritációt vagy elősegítheti a tollak közötti tisztulást.

Egészségmegőrzés baktériumok és gombák ellen

A hangyasav gátolhatja bizonyos mikroorganizmusok növekedését, amelyek károsíthatnák a tollakat.

Érdemes megjegyezni, hogy egyik elmélet sem magyaráz mindent, és a kutatások nem teljesen egységesek arról, hogy az összes esetben ugyanaz a motiváció áll e mögött a viselkedés mögött.