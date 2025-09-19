Akár már egy nagyobb bevásárlás árából is vehetsz autót Pápán

A két végletre voltunk kíváncsiak a használt autók között Pápán és vonzáskörzetében. 100 ezer forint alatt találtunk egy Nissan Primerát, ennyiért ma már egy középkategóriás telefon sem jön ki.

A legolcsóbb használt autó Pápán egy 32 éves Nissan

Forrás: hasznaltauto.hu

Ez a használt autó egy szelet az autózás hőskorából

Közel 390 ezer kilométer van benne, annyi, mintha 10-szer megkerülte volna vele valaki a Földet. A papírjai lejártak, de még így is akad benne elektromos extra – ablakemelő elől - ami a ’90-es években olyan volt, mint ma a vezetéstámogató rendszerek. Ez a Nissan valószínűleg inkább nosztalgia vagy alkatrészforrás.

Ezért a Mercedesért alaposan a zsebbe kell(ene) nyúlni

Forrás: hasznaltauto.hu

A másik véglet, maga a luxus

Közel 500 ilyen Nissant vehetnénk abból a 2023 novemberi Mercedes S400 L 4MATIC-ból, amit szintén eladásra kínálnak, nem kevesebb, mint 48 850 000 forintért. A felszereltséget és extrákat reggelig lehetne sorolni, 330 lóerő, összkerék-hajtás és kilencfokozatú automata váltó: itt minden a kényelemről és az erőről szól. A Business Class csomaggal és az AMG Line sportossággal inkább egy guruló luxushotel, mint autó. A Mojave ezüstmetál és Sienna barna nappabőr páros olyan elegáns, hogy az ember inkább öltönyt venne fel, mielőtt beül. Ez a Mercedes nem közlekedési eszköz – sokkal inkább életstílus, státusz és presztízs, négy keréken.

Két világ, egy város

Nehezen hihető, de a Nissan és a Mercedes ugyanazon a piacon keres új gazdát. Egyik oldalon a "túlélő", amelynek ára egy heti nagybevásárlás, a másikon a "guruló palota", amelyért akár egy családi házat is kapni lehetne.