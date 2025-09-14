Adomány
28 perce
Használt bútorok Németországból
Használt, de jó állapotú iskolabútor-szállítmány érkezett Tapolcára Németországból.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola négy tanterme újulhat meg az adomány révén, amely padokat, asztalokat és interaktív táblát is tartalmaz. A szállítmány az IPA (Nemzetközi Rendőrszövetség) nemzetközi kapcsolatai és az önkormányzat támogatása nyomán jutott el a városba.
