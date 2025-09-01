Rozsda, füst és meglepetés – Így néz ki a használtautó-piac legalja Veszprémben

A használtautó-piac mindig tartogat különlegességeket: vannak, akik alig néhány tízezer forintért próbálják eladni régi kocsijukat. Ezek a járművek többnyire foglalkozós állapotban vannak, de alapvetően működnek – a legtöbb minimális befektetéssel akár közlekedésre is alkalmas használt autó lehet. Meglepő, de Veszprém vármegye legolcsóbb kínálati forrásai között már öt számjegyű összegért is találhatunk olyan autókat, amelyek még járóképesek, kisebb csoda – akarom mondani ráfordítás – után évekig szolgálhatják még következő tulajdonosukat.

A legolcsóbb használt autók sokszor már nem a mindennapi közlekedésben, hanem inkább hobbiautóként kapnak új életet

Fotó: banshift.com

Filléres csodák: a megye legolcsóbb használt autói

Első „versenyzőnk" Devecserből érkezett. A second-hand biznisz országosan is ismert fellegvárában 90 „rókáért" juthatunk hozzá egy Peugeot 206 típusú üszökhöz személygépjárműhöz. Franciaország egykori büszkesége egy kicsit viharverten, ám annál délcegebben kelleti magát jóformán egy közepesen felszerelt kerékpár áráért.

A vörös báró a maga pompájában

Fotó: hasznaltauto.hu

Szorosan követi (nem az autópályán, mert műszakija sajnos nincsen) egy Nissan Primera. Csupán 9000 forint felárért franciáról japánra válthatunk, és még mindig a százezer forintos lélektani határ alatt vagyunk! Pápa legolcsóbb használt gépcsodája 30 évnél öregebb, de még mindig jól tartja magát, annak ellenére, hogy a motorháztetőt többet nyitogatták, mint egyszeri nyugdíjas a postaládát hó végén.

Mr. 250€ – már a csomagtartó része is megér ennyit, rettentő drágák a kerti sufnik!

Fotó: hasznaltauto.hu

Opel Corsa B (elsőre Kobra Bé-t olvastam, elnézést egy kicsit diszlexiás vagyok – újságírónál ez annyira nem előnyös...).

Szóval, a Kobra Bének az eleje sérült, a motorja hengerfejes, a tulajdonos ennek tudatában várja az érdeklődők rohamát, csupán 100 Mátyásért.

A Kobra Bé némi javításra szorul, de őszinte pajtása lesz valakinek, mivel egyéves műszaki van rajta

Fotó: hasznaltauto.hu

A 4. legolcsóbbnál egy működőképes Ford Mondeóra bukkanhatnak a filléres használt autók rajongói. Rendkívül furcsa a működőképes szót és a Ford Mondeót ebből az évjáratból egy mondatban említeni, de valóban jól látták ártatlan szemeim: ez egy lábon vihető gépjármű százezerért!

Apró ráfordítást igényel – jelzi az őszinte tulaj, ami azt valószínűsíti előre, hogy nem ezzel a járgánnyal fogsz lemenni csajozni a Tagore sétányra idén nyáron.