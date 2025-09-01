3 órája
Rozsda, füst és meglepetés – Így néz ki a használtautó-piac legalja Veszprémben
Néhány tízezer forintért már kocsiba ülhetünk – legalábbis papíron. Ki lehet fogni ennyiért épkézláb használt négykerekűt, vagy csak bontószökevényeket kapunk a pénzünkért? Figyelem, az ablaktörlő ebben az árkategóriában extrának számít!
A használtautó-piac mindig tartogat különlegességeket: vannak, akik alig néhány tízezer forintért próbálják eladni régi kocsijukat. Ezek a járművek többnyire foglalkozós állapotban vannak, de alapvetően működnek – a legtöbb minimális befektetéssel akár közlekedésre is alkalmas használt autó lehet. Meglepő, de Veszprém vármegye legolcsóbb kínálati forrásai között már öt számjegyű összegért is találhatunk olyan autókat, amelyek még járóképesek, kisebb csoda – akarom mondani ráfordítás – után évekig szolgálhatják még következő tulajdonosukat.
Filléres csodák: a megye legolcsóbb használt autói
Első „versenyzőnk" Devecserből érkezett. A second-hand biznisz országosan is ismert fellegvárában 90 „rókáért" juthatunk hozzá egy Peugeot 206 típusú
üszökhöz személygépjárműhöz. Franciaország egykori büszkesége egy kicsit viharverten, ám annál délcegebben kelleti magát jóformán egy közepesen felszerelt kerékpár áráért.
Szorosan követi (nem az autópályán, mert műszakija sajnos nincsen) egy Nissan Primera. Csupán 9000 forint felárért franciáról japánra válthatunk, és még mindig a százezer forintos lélektani határ alatt vagyunk! Pápa legolcsóbb használt gépcsodája 30 évnél öregebb, de még mindig jól tartja magát, annak ellenére, hogy a motorháztetőt többet nyitogatták, mint egyszeri nyugdíjas a postaládát hó végén.
Opel Corsa B (elsőre Kobra Bé-t olvastam, elnézést egy kicsit diszlexiás vagyok – újságírónál ez annyira nem előnyös...).
Szóval, a Kobra Bének az eleje sérült, a motorja hengerfejes, a tulajdonos ennek tudatában várja az érdeklődők rohamát, csupán 100 Mátyásért.
A 4. legolcsóbbnál egy működőképes Ford Mondeóra bukkanhatnak a filléres használt autók rajongói. Rendkívül furcsa a működőképes szót és a Ford Mondeót ebből az évjáratból egy mondatban említeni, de valóban jól látták ártatlan szemeim: ez egy lábon vihető gépjármű százezerért!
Apró ráfordítást igényel – jelzi az őszinte tulaj, ami azt valószínűsíti előre, hogy nem ezzel a járgánnyal fogsz lemenni csajozni a Tagore sétányra idén nyáron.
Az ötödik – mai utolsó – „versenyzőnk" Csótról gördül be, egy igazi veterán Renault Megane 1,6 személyében. Huszonöt év tapasztalatával és még mindig működő klímával érkezik, ami ebben a mezőnyben már önmagában tapsot érdemel. A lakkozás itt-ott feladta a harcot, a hátsó sárvédőív megadta magát a korróziónak, de a motor nem kér sem olajat, sem vizet – ritkább jelenség, mint a hibátlan magyar útburkolat. 120 000 jó magyar forintot kér érte a hirdető. Ez az irányár pedig könnyen bizsergést okozhat azoknak, akik a legjobb ár-érték arányú kocsikra vadásznak.
