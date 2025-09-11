Szerencsekoncertek: ma Ajkán ünnepli a hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt.

Ma, szeptember 11-én Ajkán, a Jubileum parkban veszi kezdetét a Szerencsejáték Zrt. ingyenes koncertsorozata, amellyel a hatoslottó megújulását ünneplik. A kapunyitás 18 órakor lesz, a közönség pedig Nótár Mary, Fásy Ádám, a Digitál zenekar, Opitz Barbi és Herceg koncertjén szórakozhat.

A hatoslottó megújulása alkalmából országos koncertsorozatot rendez a Szerencsejáték Zrt.

Fotó: Szerencsejáték Zrt./Facebook

A hatoslottó megújulását koncertekkel ünneplik

A hatoslottó szeptembertől kétszeri sorsolással működik, így gyorsabb játékot és több nyerési lehetőséget kínál a játékosoknak. A Szerencsekoncertek országos turnéja több mint 80 települést érint, modern színpadokkal, hatalmas kivetítőkkel és látványos technikai megoldásokkal. Minden helyszínen változatos programmal, több ismert előadóval és közösségi élménnyel várják a látogatókat, hogy a zene és az ünneplés minden korosztály számára felejthetetlen pillanatokat nyújtson.