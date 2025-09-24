Most megvásárolhatja a pápa helikopterét

A legendás, szovjet gyártmányú helikopter félbevágott kivitelben keresi új tulajdonosát, ráadásul Veszprémben! Bár nem minden alkatrésze eredeti, mégis rendkívül sokoldalúan hasznosítható a gép, amin egykor János Pál pápa is utazott.

A helikopter félbevágott kivitelben keresi új tulajdonosát

Fotó: hasznaltauto.hu

A helikopter egy darab történelem

Hétméteres beltérrel rendelkezik, amely alkalmas irodának, szimulátorszobának, vendégszállásnak vagy akár információs központnak. A hirdető szerint Németországban egy vendéglátóhely bejárataként használnak hasonló MI-8P helikoptert, melynek köszönhetően forgalmuk négyszeresére nőtt.

Az ikonikus gép ezen a felvételen 47:52-nél tűnik fel először.

A helikopter szét- és összeszerelése, valamint szállítása megszervezhető, amely kb. 8 órás munkát igényel, így az új tulajdonosnak nem kell logisztikai nehézségektől tartania. Az 1982-es forgószárnyas 100 000 forintba kerül, négy fő szállítására alkalmas – áll a hirdetésben.

II. János Pál pápa Magyarországon

1988. augusztus 20-án Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren tartott szentmise végén Paskai László bíboros, esztergomi érsek bejelentette, hogy a Magyar Népköztársasággal egyetértésben meghívta Magyarországra II. János Pál pápát. A pápa 1988. november 14-én elfogadta a meghívást, de ekkor még pontos dátumot nem jelölt meg, hogy mikor érkezik. A látogatásra három évvel később került sor, 1991. augusztus 16-án már egy demokratikus, szabad országba érkezett a pápa. A katolikus egyházfő még egy alkalommal, 1996-ban járt Magyarországon, ám ekkor csak Pannonhalmát és Győrt látogatta meg, Budapesten csak átutazóban volt.

