szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy darab történelem

20 perce

Most megvásárolhatja a pápa helikopterét

Címkék#II János Pál#eladó#helikopter#pápa

Ritkán adódik alkalom arra, hogy valaki egy igazi repüléstörténeti különlegességhez jusson. Most viszont bárki megvásárolhatja azt a helikoptert, amely különleges múltja miatt igazi ritkaság: II. János Pál pápa magyarországi látogatására ezzel a géppel érkezett.

Veol.hu

A legendás, szovjet gyártmányú helikopter félbevágott kivitelben keresi új tulajdonosát, ráadásul Veszprémben! Bár nem minden alkatrésze eredeti, mégis rendkívül sokoldalúan hasznosítható a gép, amin egykor János Pál pápa is utazott. 

A helikopter, melyen a Pápa érkezett, most az öné lehet
A helikopter félbevágott kivitelben keresi új tulajdonosát
Fotó: hasznaltauto.hu

A helikopter egy darab történelem

Hétméteres beltérrel rendelkezik, amely alkalmas irodának, szimulátorszobának, vendégszállásnak vagy akár információs központnak. A hirdető szerint Németországban egy vendéglátóhely bejárataként használnak hasonló MI-8P helikoptert, melynek köszönhetően forgalmuk négyszeresére nőtt.

Az ikonikus gép ezen a felvételen 47:52-nél tűnik fel először.

A helikopter szét- és összeszerelése, valamint szállítása megszervezhető, amely kb. 8 órás munkát igényel, így az új tulajdonosnak nem kell logisztikai nehézségektől tartania. Az 1982-es forgószárnyas 100 000 forintba kerül, négy fő szállítására alkalmas – áll a hirdetésben.

 II. János Pál pápa Magyarországon

1988. augusztus 20-án Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren tartott szentmise végén Paskai László bíboros, esztergomi érsek bejelentette, hogy a Magyar Népköztársasággal egyetértésben meghívta Magyarországra II. János Pál pápát. A pápa 1988. november 14-én elfogadta a meghívást, de ekkor még pontos dátumot nem jelölt meg, hogy mikor érkezik. A látogatásra három évvel később került sor, 1991. augusztus 16-án már egy demokratikus, szabad országba érkezett a pápa. A katolikus egyházfő még egy alkalommal, 1996-ban járt Magyarországon, ám ekkor csak Pannonhalmát és Győrt látogatta meg, Budapesten csak átutazóban volt.

Címlapkép: II. János Pál pápa szentmisét celebrál Esztergomban, a hazai római katolikus egyház fővárosában 1991. augusztus 16-án. Fotó: MTI

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu