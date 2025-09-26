Figyelem, újabb hadgyakorlatokra és intenzív hanghatásokra kell számítani hétfőtől

Ebben az időszakban Veszprém vármegyében és Somogy vármegye északi részén – kiemelten Pápa város, a volt Kenyeri repülőtér és a Siófok-Kiliti repülőtér térségében, valamint az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság gyakorló- és lőtereinek területén – magyar és külföldi helikopterek speciális helikopter-harcászati feladatokat hajtanak végre alacsony magasságban és lakott területek közelében - közölte a MH 47. Bázisrepülőtér.

Hétfőtől speciális helikopter-harcászati feladatokat hajtanak végre alacsony magasságban és lakott területek közelében

Fotó: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

Alacsony magasságban szállnak majd a helikopterek

A kiképzés ideje alatt a nappali órákban helikopterek és harcászati repülőgépek intenzív hanghatása várható. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.