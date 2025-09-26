Kényszerleszállást hajtott végre egy katonai helikopter Pápa közelében

A H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban - közölte az MH 47. Bázisrepülőtér Facebook-oldala. Ahogyan beszámoltunk róla, a helyőrségtámogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át Pápára a hét elején.

Meghibásodott a H225M helikopter hajtóműve

Fotó: Facebook/MH 47. Bázisrepülőtér/ Vasáros Ildikó tőrm.

A helikopter landolása közben nem történt személyi sérülés

A helikopter az MH 47. Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra. A 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le. Landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem, a helikopter épségben földet ért. Szolnokról azonnal megindult a repülő-műszaki javító csoport, a helyszínt katonák biztosítják - közölte az MH 47. Bázisrepülőtér.