Meghibásodott a hajtómű

1 órája

Kényszerleszállást hajtott végre egy katonai helikopter Pápa közelében

A hajtómű meghibásodása miatt kényszerleszállást hajtott végre Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasa, egy H225M helikopter pénteken.

Polgár Tibor

A H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban - közölte az MH 47. Bázisrepülőtér Facebook-oldala. Ahogyan beszámoltunk róla, a helyőrségtámogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át Pápára a hét elején.

Meghibásodott a H225M helikopter hajtóműve
Meghibásodott a H225M helikopter hajtóműve
Fotó: Facebook/MH 47. Bázisrepülőtér/Vasáros Ildikó tőrm.

A helikopter landolása közben nem történt személyi sérülés

A helikopter az MH 47. Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra. A 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le. Landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem, a helikopter épségben földet ért. Szolnokról azonnal megindult a repülő-műszaki javító csoport, a helyszínt katonák biztosítják - közölte az MH 47. Bázisrepülőtér.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
